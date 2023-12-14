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Гладков рассказал о выплатах на пятого ребенка для белгородских семей - РИА Новости, 14.12.2023
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Белгородская область
 
10:29 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/vyplaty-1915695848.html
Гладков рассказал о выплатах на пятого ребенка для белгородских семей
Гладков рассказал о выплатах на пятого ребенка для белгородских семей - РИА Новости, 14.12.2023
Гладков рассказал о выплатах на пятого ребенка для белгородских семей
Более 190 семей в Белгородской области, в которых родился пятый и последующие дети, получили в этом году региональную единовременную выплату в 50 тысяч рублей,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:29
2023-12-14T10:29
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 дек – РИА Новости. Более 190 семей в Белгородской области, в которых родился пятый и последующие дети, получили в этом году региональную единовременную выплату в 50 тысяч рублей, поддержка таких семей будет продолжена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Гладков рассказал о том, что идея выплачивать семьям, в которых родился пятый и последующий ребенок, появилась после обращения одной из жительниц региона на прямую линию губернатора в прошлом году. "Мы ввели единовременную выплату, и в прошлом году 50 тысяч рублей получили 192 многодетные белгородские семьи. В этом году такую выплату получили уже 193 семьи. Я уверен, что до конца года эта цифра возрастет, а значит количество детей и счастья в нашей области увеличится", - написал Гладков. Он заверил, что власти региона и дальше будут поддерживать такие семьи. По информации министерства соцзащиты населения Белгородской области, на единовременную выплату могут претендовать женщины, родившие или усыновившие не ранее 1 января 2022 года пятого ребенка и последующих детей. У таких мам должно быть российское гражданство и постоянное место жительства на территории Белгородской области. При выплате в 50 тысяч рублей за счет средств областного бюджета доход многодетной семьи не учитывается. Выплата назначается в беззаявительном порядке.
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915481186.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о выплатах на пятого ребенка для белгородских семей

В Белгородской области 192 семьи в этом году получили выплату на пятого ребенка

© РИА Новости / Сергей ГунеевМладенцы в перинатальном центре
Младенцы в перинатальном центре - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 дек – РИА Новости. Более 190 семей в Белгородской области, в которых родился пятый и последующие дети, получили в этом году региональную единовременную выплату в 50 тысяч рублей, поддержка таких семей будет продолжена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Гладков рассказал о том, что идея выплачивать семьям, в которых родился пятый и последующий ребенок, появилась после обращения одной из жительниц региона на прямую линию губернатора в прошлом году.
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"Мы ввели единовременную выплату, и в прошлом году 50 тысяч рублей получили 192 многодетные белгородские семьи. В этом году такую выплату получили уже 193 семьи. Я уверен, что до конца года эта цифра возрастет, а значит количество детей и счастья в нашей области увеличится", - написал Гладков.
Он заверил, что власти региона и дальше будут поддерживать такие семьи.
По информации министерства соцзащиты населения Белгородской области, на единовременную выплату могут претендовать женщины, родившие или усыновившие не ранее 1 января 2022 года пятого ребенка и последующих детей. У таких мам должно быть российское гражданство и постоянное место жительства на территории Белгородской области.
При выплате в 50 тысяч рублей за счет средств областного бюджета доход многодетной семьи не учитывается. Выплата назначается в беззаявительном порядке.
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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