https://ria.ru/20231214/vvp-1915662681.html

Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%

Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5% - РИА Новости, 14.12.2023

Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%

Экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, в следующем году положительные тренды сохранятся, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:05

2023-12-14T01:05

2023-12-14T01:05

экономика

россия

антон силуанов

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, в следующем году положительные тренды сохранятся, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов. "Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем - также положительные тренды", - сказал Силуанов. По его словам, при принятии бюджета на трехлетку 2024-2026 годов власти заложили в него ключевые приоритеты. "Главное - обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям", - пояснил министр. Официальный прогноз министерства экономического исходит из того, что рост экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно высказывались, что фактически рост будет выше. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет.

https://ria.ru/20231129/vvp-1912623719.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)