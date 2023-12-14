https://ria.ru/20231214/vvp-1915662681.html
Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%
Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5% - РИА Новости, 14.12.2023
Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%
Экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, в следующем году положительные тренды сохранятся, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:05
2023-12-14T01:05
2023-12-14T01:05
экономика
россия
антон силуанов
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, в следующем году положительные тренды сохранятся, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов. "Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем - также положительные тренды", - сказал Силуанов. По его словам, при принятии бюджета на трехлетку 2024-2026 годов власти заложили в него ключевые приоритеты. "Главное - обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям", - пояснил министр. Официальный прогноз министерства экономического исходит из того, что рост экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно высказывались, что фактически рост будет выше. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет.
https://ria.ru/20231129/vvp-1912623719.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_317dec0ed75d3627a2b5fca1300e83e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%
Силуанов сообщил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%