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Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5% - РИА Новости, 14.12.2023
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01:05 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/vvp-1915662681.html
Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%
Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5% - РИА Новости, 14.12.2023
Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%
Экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, в следующем году положительные тренды сохранятся, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:05
2023-12-14T01:05
экономика
россия
антон силуанов
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, в следующем году положительные тренды сохранятся, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов. "Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем - также положительные тренды", - сказал Силуанов. По его словам, при принятии бюджета на трехлетку 2024-2026 годов власти заложили в него ключевые приоритеты. "Главное - обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям", - пояснил министр. Официальный прогноз министерства экономического исходит из того, что рост экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно высказывались, что фактически рост будет выше. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет.
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экономика, россия, антон силуанов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Силуанов: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%

Силуанов сообщил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономика России в 2023 году вырастет на 3,5%, в следующем году положительные тренды сохранятся, сообщил в интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов.
«
"Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь. Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость страны. Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем - также положительные тренды", - сказал Силуанов.
По его словам, при принятии бюджета на трехлетку 2024-2026 годов власти заложили в него ключевые приоритеты.
"Главное - обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям", - пояснил министр.
Официальный прогноз министерства экономического исходит из того, что рост экономики в текущем году составит 2,8%, но власти уже неоднократно высказывались, что фактически рост будет выше.
На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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