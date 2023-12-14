https://ria.ru/20231214/vuchich-1915906305.html

Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим

Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим - РИА Новости, 14.12.2023

Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим

Конфликт на Украине станет долгосрочным, так как никто в мире пока не нашел мирного решения, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:19

2023-12-14T20:19

2023-12-14T22:25

в мире

украина

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине станет долгосрочным, так как никто в мире пока не нашел мирного решения, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич."Должно быть найдено решение. Но как найти решение, никто не знает. Не знает этого Путин, не знают американцы", - заявил Вучич.По его словам, сейчас стороны конфликта ищут решение, как его остановить."Но сейчас это невозможно, потому что страсти подняты до того уровня, что мельчайшая уступка будет выглядеть как предательство и сдача национальных интересов, идет речь об украинцах или русских. И это приводит меня к выводу, что эта проблема будет иметь долгосрочный характер, потому что никто не может выйти с предложением, которое было бы хоть сколько-нибудь приемлемо", - указал сербский лидер.

https://ria.ru/20231213/vstrecha-1915537833.html

украина

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сербия, александр вучич