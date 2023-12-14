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Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим - РИА Новости, 14.12.2023
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20:19 14.12.2023 (обновлено: 22:25 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vuchich-1915906305.html
Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим
Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим - РИА Новости, 14.12.2023
Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим
Конфликт на Украине станет долгосрочным, так как никто в мире пока не нашел мирного решения, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:19
2023-12-14T22:25
в мире
украина
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине станет долгосрочным, так как никто в мире пока не нашел мирного решения, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич.&quot;Должно быть найдено решение. Но как найти решение, никто не знает. Не знает этого Путин, не знают американцы&quot;, - заявил Вучич.По его словам, сейчас стороны конфликта ищут решение, как его остановить."Но сейчас это невозможно, потому что страсти подняты до того уровня, что мельчайшая уступка будет выглядеть как предательство и сдача национальных интересов, идет речь об украинцах или русских. И это приводит меня к выводу, что эта проблема будет иметь долгосрочный характер, потому что никто не может выйти с предложением, которое было бы хоть сколько-нибудь приемлемо", - указал сербский лидер.
https://ria.ru/20231213/vstrecha-1915537833.html
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в мире, украина, сербия, александр вучич
В мире, Украина, Сербия, Александр Вучич
Вучич считает, что конфликт на Украине будет долгим

Вучич: конфликт на Украине будет долгим, пока никто не находит мирное решение

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине станет долгосрочным, так как никто в мире пока не нашел мирного решения, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич.
«

"Должно быть найдено решение. Но как найти решение, никто не знает. Не знает этого Путин, не знают американцы", - заявил Вучич.

По его словам, сейчас стороны конфликта ищут решение, как его остановить.
«
"Но сейчас это невозможно, потому что страсти подняты до того уровня, что мельчайшая уступка будет выглядеть как предательство и сдача национальных интересов, идет речь об украинцах или русских. И это приводит меня к выводу, что эта проблема будет иметь долгосрочный характер, потому что никто не может выйти с предложением, которое было бы хоть сколько-нибудь приемлемо", - указал сербский лидер.
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В миреУкраинаСербияАлександр Вучич
 
 
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