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Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 14.12.2023 (обновлено: 22:25 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vuchich-1915905565.html
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич - РИА Новости, 14.12.2023
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:14
2023-12-14T22:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
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БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич."Если взглянуть на ситуацию на Украине, то ясно, что Россию нельзя победить в войне. Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болении за одну или другую сторону. Поскольку это так, должно быть найдено решение. Но как найти решение, никто не знает. Не знает этого Путин, не знают американцы", - заявил Вучич.
https://ria.ru/20231211/serbiya-1915138151.html
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украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич

Вучич: всем понятно, что Россию нельзя победить

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич.
"Если взглянуть на ситуацию на Украине, то ясно, что Россию нельзя победить в войне. Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болении за одну или другую сторону. Поскольку это так, должно быть найдено решение. Но как найти решение, никто не знает. Не знает этого Путин, не знают американцы", - заявил Вучич.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Экс-глава разведки Сербии заявил, что Вучич не введет санкции против России
11 декабря, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссия
 
 
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