https://ria.ru/20231214/vuchich-1915905565.html
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич - РИА Новости, 14.12.2023
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:14
2023-12-14T20:14
2023-12-14T22:25
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БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич."Если взглянуть на ситуацию на Украине, то ясно, что Россию нельзя победить в войне. Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болении за одну или другую сторону. Поскольку это так, должно быть найдено решение. Но как найти решение, никто не знает. Не знает этого Путин, не знают американцы", - заявил Вучич.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Вучич
Вучич: всем понятно, что Россию нельзя победить
БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Всем понятно, что Россию нельзя победить, заявил Sputnik Serbia президент Сербии Александр Вучич.
"Если взглянуть на ситуацию на Украине, то ясно, что Россию нельзя победить в войне. Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болении за одну или другую сторону. Поскольку это так, должно быть найдено решение. Но как найти решение, никто не знает. Не знает этого Путин, не знают американцы", - заявил Вучич.
Экс-глава разведки Сербии заявил, что Вучич не введет санкции против России