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Придется отойти. В Киеве сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Придется отойти. В Киеве сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 14.12.2023
Придется отойти. В Киеве сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Украинская армия будет вынуждена отступить с нынешних позиций на новую линию обороны, чтобы предотвратить развал фронта, заявил киевский политолог Руслан... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:26
2023-12-14T21:26
2023-12-14T21:26
политика
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинская армия будет вынуждена отступить с нынешних позиций на новую линию обороны, чтобы предотвратить развал фронта, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Нам придется отойти на новые рубежи. Скорее всего, если мы не получим расширенных пакетов американской помощи, то нам придется отойти. <…> А знаешь, что самое болезненное? Нам придется оставить плацдармы на южном фронте", — спрогнозировал эксперт.По мнению Бортника, ситуацию не удастся исправить и тотальной мобилизацией. Массовый призыв на военные действия только усугубит положение республики и усилит раскол в украинском обществе, предположил политолог.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ВСУ будут вынуждены оставлять позиции, если США и Евросоюз прекратят поставки вооружений Киеву.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915883221.html
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политика, киев, украина, сша, руслан бортник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз
Политика, Киев, Украина, США, Руслан Бортник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Придется отойти. В Киеве сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Киевский эксперт Бортник: ВСУ отойдут на новые рубежи из-за снарядного голода