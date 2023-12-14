https://ria.ru/20231214/vsu-1915912980.html

Придется отойти. В Киеве сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

Придется отойти. В Киеве сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 14.12.2023

Придется отойти. В Киеве сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

Украинская армия будет вынуждена отступить с нынешних позиций на новую линию обороны, чтобы предотвратить развал фронта, заявил киевский политолог Руслан... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:26

2023-12-14T21:26

2023-12-14T21:26

политика

киев

украина

сша

руслан бортник

владимир зеленский

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинская армия будет вынуждена отступить с нынешних позиций на новую линию обороны, чтобы предотвратить развал фронта, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Нам придется отойти на новые рубежи. Скорее всего, если мы не получим расширенных пакетов американской помощи, то нам придется отойти. <…> А знаешь, что самое болезненное? Нам придется оставить плацдармы на южном фронте", — спрогнозировал эксперт.По мнению Бортника, ситуацию не удастся исправить и тотальной мобилизацией. Массовый призыв на военные действия только усугубит положение республики и усилит раскол в украинском обществе, предположил политолог.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ВСУ будут вынуждены оставлять позиции, если США и Евросоюз прекратят поставки вооружений Киеву.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915883221.html

https://ria.ru/20231214/zayavlenie-1915837562.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, киев, украина, сша, руслан бортник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз