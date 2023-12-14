https://ria.ru/20231214/vsu-1915866639.html
В Раде заявили об "уникальной отсрочке" от армии у беременных
В Раде заявили об "уникальной отсрочке" от армии у беременных - РИА Новости, 14.12.2023
В Раде заявили об "уникальной отсрочке" от армии у беременных
Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что беременность и роды являются "уникальной отсрочкой" от службы в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:34
2023-12-14T17:34
2023-12-14T17:34
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что беременность и роды являются "уникальной отсрочкой" от службы в армии. Минобороны Украины 16 октября сообщало, что число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40% и сейчас в рядах ВСУ насчитывается почти 43 тысячи представительниц прекрасного пола. "Законопроект о рекрутинге и мобилизации имеет изменения, направленные на достижение равенства полов в военных вопросах... У женщин останется уникальная отсрочка и право на освобождение - беременность. Если беременна - не имеют право мобилизовать, можешь уволиться", - приводит слова Безуглой украинское издание "Судебно-юридическая газета". При этом она считает, что, согласно этому законопроекту, декретный отпуск должен рассматриваться как право на отсрочку от военной службы или на увольнение с нее для обоих родителей. Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что, если в семье у мужчины-военного появляется третий ребенок, военный получает право уволиться. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В сою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231213/vsu-1915507920.html
https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде заявили об "уникальной отсрочке" от армии у беременных
Депутат Рады Безуглая назвала беременность и роды уникальной отсрочкой от армии
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что беременность и роды являются "уникальной отсрочкой" от службы в армии.
Минобороны Украины 16 октября сообщало, что число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40% и сейчас в рядах ВСУ
насчитывается почти 43 тысячи представительниц прекрасного пола.
СМИ: Зеленский пообещал призывать в армию мужчин старше 45 лет
"Законопроект о рекрутинге и мобилизации имеет изменения, направленные на достижение равенства полов в военных вопросах... У женщин останется уникальная отсрочка и право на освобождение - беременность. Если беременна - не имеют право мобилизовать, можешь уволиться", - приводит слова Безуглой украинское издание "Судебно-юридическая газета".
При этом она считает, что, согласно этому законопроекту, декретный отпуск должен рассматриваться как право на отсрочку от военной службы или на увольнение с нее для обоих родителей. Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что, если в семье у мужчины-военного появляется третий ребенок, военный получает право уволиться.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В сою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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