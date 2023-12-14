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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.12.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:03

2023-12-14T09:03

2023-12-14T10:13

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Суточные потери противника на данном направлении составили до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

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Уничтожение украинских военных в Запорожской области Штурмовики ВДВ взяли в плен двух военных ВСУ и еще нескольких уничтожили во время ближнего боя за украинский опорный пункт у Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны. 2023-12-14T09:03 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, запорожская область, россия