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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 14.12.2023 (обновлено: 10:13 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vsu-1915682853.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:03
2023-12-14T10:13
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Суточные потери противника на данном направлении составили до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
киев
запорожская область
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Уничтожение украинских военных в Запорожской области
Штурмовики ВДВ взяли в плен двух военных ВСУ и еще нескольких уничтожили во время ближнего боя за украинский опорный пункт у Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, запорожская область, россия
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 45 военных на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Суточные потери противника на данном направлении составили до 45 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 декабря, 15:49
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевЗапорожская областьРоссия
 
 
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