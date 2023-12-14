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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.12.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:58

2023-12-14T08:58

2023-12-14T09:07

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР."Потери противника составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции", - отметили в министерстве.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область