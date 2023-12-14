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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.12.2023
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08:58 14.12.2023 (обновлено: 09:07 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vsu-1915681704.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:58
2023-12-14T09:07
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР."Потери противника составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции", - отметили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

МО: ВСУ потеряли около 220 человек на Купянском и Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР.
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 декабря, 15:49
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2023Посмотреть
 
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