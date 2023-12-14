Рейтинг@Mail.ru
Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 14.12.2023 (обновлено: 18:19 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vstrecha-1915775156.html
Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем
Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем - РИА Новости, 14.12.2023
Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом двухдневного саммита ЕС провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:47
2023-12-14T18:19
в мире
виктор орбан
эммануэль макрон
шарль мишель
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915876444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5b93f9da09240e8709c85ec94008358.jpg
БУДАПЕШТ, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом двухдневного саммита ЕС провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. "Премьер-министр Виктор Орбан в четверг утром, перед началом саммита ЕС провел встречу с главами органов ЕС и нескольких стран-членов. Во встрече приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Тему переговоров пресс-секретарь не назвал, но за последние недели Орбан два раза встречался с Мишелем, один раз с Макроном, а также разговаривал с другими европейскими лидерами, главной темой было начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделение Киеву денег из европейского бюджета. В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине "негласно" поддерживает и ряд других стран Евросоюза. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231214/politiki-1915744525.html
https://ria.ru/20231212/siyyarto-1915400935.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915876444_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_486ec1ab8855e19106b736fbb05a1d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор орбан, эммануэль макрон, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем

Орбан перед саммитом ЕС встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем

© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2023
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2023
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом двухдневного саммита ЕС провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
"Премьер-министр Виктор Орбан в четверг утром, перед началом саммита ЕС провел встречу с главами органов ЕС и нескольких стран-членов. Во встрече приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
Тему переговоров пресс-секретарь не назвал, но за последние недели Орбан два раза встречался с Мишелем, один раз с Макроном, а также разговаривал с другими европейскими лидерами, главной темой было начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделение Киеву денег из европейского бюджета.
В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине "негласно" поддерживает и ряд других стран Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин назвал Фицо и Орбана "пронациональными" политиками
Вчера, 12:43
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Ни Украина, ни ЕС не готовы к началу переговоров, заявил Сийярто
12 декабря, 19:44
 
В миреВиктор ОрбанЭммануэль МакронШарль МишельЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала