https://ria.ru/20231214/vstrecha-1915775156.html

Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем

Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем - РИА Новости, 14.12.2023

Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом двухдневного саммита ЕС провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:47

2023-12-14T13:47

2023-12-14T18:19

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БУДАПЕШТ, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом двухдневного саммита ЕС провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. "Премьер-министр Виктор Орбан в четверг утром, перед началом саммита ЕС провел встречу с главами органов ЕС и нескольких стран-членов. Во встрече приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Тему переговоров пресс-секретарь не назвал, но за последние недели Орбан два раза встречался с Мишелем, один раз с Макроном, а также разговаривал с другими европейскими лидерами, главной темой было начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделение Киеву денег из европейского бюджета. В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине "негласно" поддерживает и ряд других стран Евросоюза. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231214/politiki-1915744525.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор орбан, эммануэль макрон, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет