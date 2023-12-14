Орбан встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем
Орбан перед саммитом ЕС встретился с Макроном, Шольцем, фон дер Ляйен и Мишелем
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2023
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2023
БУДАПЕШТ, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом двухдневного саммита ЕС провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
"Премьер-министр Виктор Орбан в четверг утром, перед началом саммита ЕС провел встречу с главами органов ЕС и нескольких стран-членов. Во встрече приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине "негласно" поддерживает и ряд других стран Евросоюза.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.