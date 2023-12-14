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Врач из Мелитополя призвал создать программу по кадрам новых регионов

Врач из Мелитополя призвал создать программу по кадрам новых регионов - РИА Новости, 14.12.2023

Врач из Мелитополя призвал создать программу по кадрам новых регионов

Главный врач Мелитопольского областного онкодиспансера Константин Лакунин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критической нехватке специалистов в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:34

2023-12-14T13:34

2023-12-14T13:34

общество

мелитополь

владимир путин

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный врач Мелитопольского областного онкодиспансера Константин Лакунин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критической нехватке специалистов в возглавляемом им учреждении и предложил создать специальную программу по привлечению медперсонала в новые регионы. По словам Лакунина, в онкодиспансере настолько не хватает персонала, что на каждого врача нагрузка увеличена примерно в два раза. При этом, по его словам, идет ремонт хирургического корпуса, и для него уже поставлено оборудование. "Вопрос – он же предложение. Рассмотреть вопрос о создании специальной федеральной программы по привлечению кадров в новые регионы, по привлечению кадров в медицину, в социальную сферу новых регионов. Возможно, это будет строительство жилья, возможно, предоставление земельных участков, может быть, льготная ипотека. Но чтобы кадры здесь появились, нужно их привлечь каким-то особенным образом", - сказал Лакунин. Он добавил, что зарплата у врачей вполне конкурентная, и на нее приезжают специалисты, но этих мер недостаточно. В ответ глава государства согласился с Лакуниным, что необходимо обратить внимание на эту проблему, и внес ряд предложений.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мелитополь, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным