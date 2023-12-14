https://ria.ru/20231214/vrachi-1915769852.html
Врач из Мелитополя призвал создать программу по кадрам новых регионов
Врач из Мелитополя призвал создать программу по кадрам новых регионов - РИА Новости, 14.12.2023
Врач из Мелитополя призвал создать программу по кадрам новых регионов
Главный врач Мелитопольского областного онкодиспансера Константин Лакунин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критической нехватке специалистов в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:34
2023-12-14T13:34
2023-12-14T13:34
общество
мелитополь
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915767902_0:268:3164:2048_1920x0_80_0_0_eba1f1533dbaadfc0e4dfcedc0bae2af.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный врач Мелитопольского областного онкодиспансера Константин Лакунин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критической нехватке специалистов в возглавляемом им учреждении и предложил создать специальную программу по привлечению медперсонала в новые регионы. По словам Лакунина, в онкодиспансере настолько не хватает персонала, что на каждого врача нагрузка увеличена примерно в два раза. При этом, по его словам, идет ремонт хирургического корпуса, и для него уже поставлено оборудование. "Вопрос – он же предложение. Рассмотреть вопрос о создании специальной федеральной программы по привлечению кадров в новые регионы, по привлечению кадров в медицину, в социальную сферу новых регионов. Возможно, это будет строительство жилья, возможно, предоставление земельных участков, может быть, льготная ипотека. Но чтобы кадры здесь появились, нужно их привлечь каким-то особенным образом", - сказал Лакунин. Он добавил, что зарплата у врачей вполне конкурентная, и на нее приезжают специалисты, но этих мер недостаточно. В ответ глава государства согласился с Лакуниным, что необходимо обратить внимание на эту проблему, и внес ряд предложений.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915756508.html
мелитополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915767902_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_88793d7a37384a62a9d41492ae2c7e11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мелитополь, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным
Общество, Мелитополь, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Врач из Мелитополя призвал создать программу по кадрам новых регионов
Врач предложил Путину создать программу привлечения кадров в новые регионы
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный врач Мелитопольского областного онкодиспансера Константин Лакунин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о критической нехватке специалистов в возглавляемом им учреждении и предложил создать специальную программу по привлечению медперсонала в новые регионы.
По словам Лакунина, в онкодиспансере настолько не хватает персонала, что на каждого врача нагрузка увеличена примерно в два раза. При этом, по его словам, идет ремонт хирургического корпуса, и для него уже поставлено оборудование.
Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей
"Вопрос – он же предложение. Рассмотреть вопрос о создании специальной федеральной программы по привлечению кадров в новые регионы, по привлечению кадров в медицину, в социальную сферу новых регионов. Возможно, это будет строительство жилья, возможно, предоставление земельных участков, может быть, льготная ипотека. Но чтобы кадры здесь появились, нужно их привлечь каким-то особенным образом", - сказал Лакунин.
Он добавил, что зарплата у врачей вполне конкурентная, и на нее приезжают специалисты, но этих мер недостаточно.
В ответ глава государства согласился с Лакуниным, что необходимо обратить внимание на эту проблему, и внес ряд предложений.
Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор"