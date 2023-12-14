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Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:55
2023-12-14T12:55
2023-12-14T13:31
итоги года с владимиром путиным
оон
владимир путин
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке."То, что происходит (в секторе Газа - ред.), это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет", - сказал он, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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итоги года с владимиром путиным, оон, владимир путин, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Итоги года с Владимиром Путиным, ООН, Владимир Путин, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке катастрофой
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
"То, что происходит (в секторе Газа - ред.), это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет", - сказал он, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.