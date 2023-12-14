https://ria.ru/20231214/vostok-1915751563.html

Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:55

2023-12-14T12:55

2023-12-14T13:31

итоги года с владимиром путиным

оон

владимир путин

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке."То, что происходит (в секторе Газа - ред.), это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет", - сказал он, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итоги года с владимиром путиным, оон, владимир путин, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году