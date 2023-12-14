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Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех муниципалитетов Подмосковья - РИА Новости, 14.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:04 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/vorobev-1915872886.html
Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех муниципалитетов Подмосковья
Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех муниципалитетов Подмосковья - РИА Новости, 14.12.2023
Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех муниципалитетов Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех городских округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:04
2023-12-14T18:04
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
люберцы
красногорск
андрей воробьев
александр баранов
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех городских округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Встреча состоялась в подмосковном филиале Госфонда "Защитники Отечества". Вопросы касались, в том числе поддержки участников СВО и их семей. Военнослужащий Таманской дивизии попросил помочь в приобретении квартиры в Люберцах. Недавно в его семье родился третий ребенок. Пока он с супругой и детьми живет в служебном жилье. "Таманская дивизия – очень важное подразделение, мы хорошо знаем и ребят, и командиров. В вашем лице хочу передать слова благодарности всем – и рядовому, и офицерскому составу. Также хочу вас поздравить с рождением сына, знаю, что это особенное чувство. У нас есть программа "Обеспечение жильем молодых семей", мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат. После этого вы сможете подобрать квартиру для своей семьи", - сказал Воробьев, его цитирует пресс-служба Как отметили в ведомстве, сертификат предоставят в начале 2024 года. Также Воробьев вручил бойцу и его семье подарки. Среди них - набор для новорожденных "Я родился в Подмосковье!". Руководитель волонтерской группы "Носки солдату" Юлия Зинчук и волонтер "Красногорской армии добра" Алексей Хорьяков рассказали, что им необходимо складское помещение. Там можно будет круглый год хранить груз, собранный для бойцов СВО. Воробьев подчеркнул, что администрация Красногорска предложит несколько вариантов и помещение будет выделено. Также волонтерам окажут финансовую помощь в транспортировке груза на передовую. В Талдомском округе требуется отремонтировать пешеходный мост через реку Хотча. С такой просьбой обратились отец участника СВО из деревни Маклаково Александр Баранов и военный пенсионер, староста деревни Кишкиниха Александр Горьков. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин по ВКС отметил, что на мосту заменили лаги, добавили ступеньки. На время работ запустили специальный школьный автобус для доставки детей на учебу. А через полгода состоится конкурс на проведение дальнейших работ. К концу 2024 года мост отремонтируют уже капитально. Еще одна просьба к губернатору – обустроить футбольное поле на стадионе "Урожай" в Рузе. Спортсооружение открыто в 1965 году, капремонт и реконструкция там ни разу не проводились. Министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Абаренов уточнил, что в 2024 году на "Урожае" пройдут масштабные работы.
https://ria.ru/20231213/pozdravlenie-1915645969.html
https://realty.ria.ru/20231214/bolnitsa-1915800753.html
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люберцы
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общество, московская область (подмосковье), люберцы, красногорск, андрей воробьев, александр баранов, воздушно-космические силы россии
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Красногорск, Андрей Воробьев, Александр Баранов, Воздушно-космические силы России

Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех муниципалитетов Подмосковья

© Фото : правительство Московской областиАндрей Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех муниципалитетов Подмосковья
Андрей Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех муниципалитетов Подмосковья - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : правительство Московской области
Андрей Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех муниципалитетов Подмосковья
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассмотрел обращения жителей четырех городских округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Встреча состоялась в подмосковном филиале Госфонда "Защитники Отечества". Вопросы касались, в том числе поддержки участников СВО и их семей. Военнослужащий Таманской дивизии попросил помочь в приобретении квартиры в Люберцах. Недавно в его семье родился третий ребенок. Пока он с супругой и детьми живет в служебном жилье.
«
"Таманская дивизия – очень важное подразделение, мы хорошо знаем и ребят, и командиров. В вашем лице хочу передать слова благодарности всем – и рядовому, и офицерскому составу. Также хочу вас поздравить с рождением сына, знаю, что это особенное чувство. У нас есть программа "Обеспечение жильем молодых семей", мы рассмотрим ваше обращение и найдем возможность предоставить сертификат. После этого вы сможете подобрать квартиру для своей семьи", - сказал Воробьев, его цитирует пресс-служба
Как отметили в ведомстве, сертификат предоставят в начале 2024 года. Также Воробьев вручил бойцу и его семье подарки. Среди них - набор для новорожденных "Я родился в Подмосковье!".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
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Руководитель волонтерской группы "Носки солдату" Юлия Зинчук и волонтер "Красногорской армии добра" Алексей Хорьяков рассказали, что им необходимо складское помещение. Там можно будет круглый год хранить груз, собранный для бойцов СВО. Воробьев подчеркнул, что администрация Красногорска предложит несколько вариантов и помещение будет выделено. Также волонтерам окажут финансовую помощь в транспортировке груза на передовую.
В Талдомском округе требуется отремонтировать пешеходный мост через реку Хотча. С такой просьбой обратились отец участника СВО из деревни Маклаково Александр Баранов и военный пенсионер, староста деревни Кишкиниха Александр Горьков.
Глава Талдомского округа Юрий Крупенин по ВКС отметил, что на мосту заменили лаги, добавили ступеньки. На время работ запустили специальный школьный автобус для доставки детей на учебу. А через полгода состоится конкурс на проведение дальнейших работ. К концу 2024 года мост отремонтируют уже капитально.
Еще одна просьба к губернатору – обустроить футбольное поле на стадионе "Урожай" в Рузе. Спортсооружение открыто в 1965 году, капремонт и реконструкция там ни разу не проводились. Министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Абаренов уточнил, что в 2024 году на "Урожае" пройдут масштабные работы.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыКрасногорскАндрей ВоробьевАлександр БарановВоздушно-космические силы России
 
 
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