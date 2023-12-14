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Фонд "Защитники Отечества" взял под контроль вопрос экс-бойца ЧВК Путину - РИА Новости, 14.12.2023
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17:31 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/vopros-1915865516.html
Фонд "Защитники Отечества" взял под контроль вопрос экс-бойца ЧВК Путину
Фонд "Защитники Отечества" взял под контроль вопрос экс-бойца ЧВК Путину - РИА Новости, 14.12.2023
Фонд "Защитники Отечества" взял под контроль вопрос экс-бойца ЧВК Путину
Филиал фонда "Защитники Отечества" в Новосибирской области взял под особый контроль ситуацию с обратившимся к президенту РФ бывшему бойцу частной военной... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:31
2023-12-14T17:31
искитимский район
сергей соболев
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
россия
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НОВОСИБИРСК, 14 дек - РИА Новости. Филиал фонда "Защитники Отечества" в Новосибирской области взял под особый контроль ситуацию с обратившимся к президенту РФ бывшему бойцу частной военной компании "Редут": удостоверение ветерана боевых действий ему не выдали из-за отсутствия подтверждения участия в СВО, сообщили РИА Новости в фонде "Защитники Отечества" по Новосибирской области. В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, Сергей Соболев из города Искитима Новосибирской области пожаловался, что в ноябре 2022 года заключил на шесть месяцев контракт с частной военной компанией, а когда вернулся домой, то не смог получить статус ветерана боевых действий. Президент отметил, права таких людей "без всяких сомнений должны быть восстановлены". По его словам, участники СВО в составе частных военных компаний должны быть уравнены в правах со всеми другими участниками боевых действий. В свою очередь, глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов сообщил РИА Новости, что правительство региона окажет содействие бывшему участнику частной военной компании "Редут" Соболеву в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий. "Филиал Фонда взял вопрос на особый контроль, специалисты связались с военкоматом, с ветераном и разбираются в ситуации. Напомним, благодаря постоянному взаимодействию председателя фонда Анны Цивилевой с различными ведомственными структурами при Минобороны была создана спецкомиссия по выдаче удостоверений бойцам ЧВК. В ноябре этого года бойцы ЧВК начали получать эти документы", - говорится в сообщении в Telegram-канале новосибирского филиала "Защитников Отечества". В свою очередь, представитель фонда "Защитники Отечества" в регионе пояснил РИА Новости: в новосибирский филиал Соболев обращался за помощью по телефону в августе этого года. По словам собеседника агентства, сотрудники фонда связались с ЧВК "Редут", где заявили, что они удостоверениями для своих сотрудников не занимаются, в связи с чем военкомат Искитимского района по причине отсутствия документов, подтверждающих участие мужчины в СВО, отказал ему в выдаче удостоверения ветерана боевых действий. Собеседник агентства пояснил, что в фонде уже отработан определенный алгоритм подготовки пакета документов. В частности, есть определенные требования к справкам из воинской части, где должно быть подтверждение участия человека в СВО (наградные листы, удостоверения, другие документы). Затем, по его словам, эти документы направляются либо в военкомат, либо, как в ситуации с ЧВК "Вагнер" - в головную структуру фонда "Защитники Отечества", а оттуда в Минобороны РФ, которое после дополнительной проверки выдает удостоверение ветерана боевых действий. "Если в этом алгоритме допускается какой-то сбой и какой-то документ отсутствует, то, соответственно, либо военкомат, а это его полномочия, либо мы, если мы, если берем на контроль у себя, начинаем работу по запрашиванию этих документов в воинских частях &lt;…&gt; В этой ситуации в ЧВК "Редут" запрос отправлять бесполезно, потому что они этих справок не выдают, и такая ситуация не только по ЧВК "Редут", но и по другим отрядам &lt;…&gt; таких ЧВК много &lt;…&gt; Если такой справки нет, юридического основания выдавать удостоверение нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231214/putin-1915768549.html
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искитимский район, сергей соболев, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, россия
Искитимский район, Сергей Соболев, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Россия
Фонд "Защитники Отечества" взял под контроль вопрос экс-бойца ЧВК Путину

Фонд "Защитники Отечества" взял под особый контроль вопрос экс-бойца ЧВК Путину

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаОтделение фонда "Защитники Отечества"
Отделение фонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Отделение фонда "Защитники Отечества". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 дек - РИА Новости. Филиал фонда "Защитники Отечества" в Новосибирской области взял под особый контроль ситуацию с обратившимся к президенту РФ бывшему бойцу частной военной компании "Редут": удостоверение ветерана боевых действий ему не выдали из-за отсутствия подтверждения участия в СВО, сообщили РИА Новости в фонде "Защитники Отечества" по Новосибирской области.
В четверг в ходе большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, Сергей Соболев из города Искитима Новосибирской области пожаловался, что в ноябре 2022 года заключил на шесть месяцев контракт с частной военной компанией, а когда вернулся домой, то не смог получить статус ветерана боевых действий. Президент отметил, права таких людей "без всяких сомнений должны быть восстановлены". По его словам, участники СВО в составе частных военных компаний должны быть уравнены в правах со всеми другими участниками боевых действий.
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Путин: состоящие в ЧВК участники СВО должны иметь права наравне с военными
Вчера, 13:31
В свою очередь, глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов сообщил РИА Новости, что правительство региона окажет содействие бывшему участнику частной военной компании "Редут" Соболеву в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий.
«
"Филиал Фонда взял вопрос на особый контроль, специалисты связались с военкоматом, с ветераном и разбираются в ситуации. Напомним, благодаря постоянному взаимодействию председателя фонда Анны Цивилевой с различными ведомственными структурами при Минобороны была создана спецкомиссия по выдаче удостоверений бойцам ЧВК. В ноябре этого года бойцы ЧВК начали получать эти документы", - говорится в сообщении в Telegram-канале новосибирского филиала "Защитников Отечества".
В свою очередь, представитель фонда "Защитники Отечества" в регионе пояснил РИА Новости: в новосибирский филиал Соболев обращался за помощью по телефону в августе этого года. По словам собеседника агентства, сотрудники фонда связались с ЧВК "Редут", где заявили, что они удостоверениями для своих сотрудников не занимаются, в связи с чем военкомат Искитимского района по причине отсутствия документов, подтверждающих участие мужчины в СВО, отказал ему в выдаче удостоверения ветерана боевых действий.
Собеседник агентства пояснил, что в фонде уже отработан определенный алгоритм подготовки пакета документов. В частности, есть определенные требования к справкам из воинской части, где должно быть подтверждение участия человека в СВО (наградные листы, удостоверения, другие документы). Затем, по его словам, эти документы направляются либо в военкомат, либо, как в ситуации с ЧВК "Вагнер" - в головную структуру фонда "Защитники Отечества", а оттуда в Минобороны РФ, которое после дополнительной проверки выдает удостоверение ветерана боевых действий.
«
"Если в этом алгоритме допускается какой-то сбой и какой-то документ отсутствует, то, соответственно, либо военкомат, а это его полномочия, либо мы, если мы, если берем на контроль у себя, начинаем работу по запрашиванию этих документов в воинских частях <…> В этой ситуации в ЧВК "Редут" запрос отправлять бесполезно, потому что они этих справок не выдают, и такая ситуация не только по ЧВК "Редут", но и по другим отрядам <…> таких ЧВК много <…> Если такой справки нет, юридического основания выдавать удостоверение нет", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 14:40
 
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