https://ria.ru/20231214/volga-1915767428.html

Главы регионов ПФО предложили решение обмеления Волги

Главы регионов ПФО предложили решение обмеления Волги - РИА Новости, 14.12.2023

Главы регионов ПФО предложили решение обмеления Волги

Главы нескольких регионов Приволжского федерального округа (ПФО) направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему регулирования... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:28

2023-12-14T13:28

2023-12-14T14:19

общество

россия

владимир путин

алексей русских

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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Главы нескольких регионов Приволжского федерального округа (ПФО) направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему регулирования работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и скорректировать режим работы гидроузла для сохранения безопасного уровня воды, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Алексей Русских. На большой ежегодной пресс-конференции главы государства, совмещенной с прямой линией, в четверг прозвучал вопрос об обмелении Куйбышевского водохранилища. Журналистка из Татарстана отметила, что все лето воду спускали в низовьях Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Президент отметил, что правительство работает над решением проблемы и не бросит ситуацию на самотек. "Мы с главами Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской области написали письмо на президента с просьбой решить проблему регулирования работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и скорректировать режим работы гидроузла в пользу сохранения безопасного уровня воды... В письме мы просили рассмотреть вопрос о строительстве низконапорных плотин на Нижней Волге для обеспечения потребности водопользователей Волгоградской и Астраханской областей вне сезона. Именно для этих южных регионов и осуществляется сейчас сброс воды", - сообщил Русских. Губернатор отметил, что полноводность и чистота Куйбышевского водохранилища являются одним из важнейших условий развития регионов. В случае снижения уровня воды в водохранилище есть риск дефицита водных биологических ресурсов, негативной работы судоходства, а также угроза ограничений в работе водозаборов, считает Русских.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в свою очередь сообщил РИА Новости, что снижение уровня воды в Волге, в том числе в Куйбышевском водохранилище, напрямую влияет на многие отрасли – судоходство, рыболовство, работу объектов ЖКХ, туризм и рекреацию. "Мы со своей стороны самым бережным образом относимся к экологии Волги, и программа "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология" - ред.) в Самарской области выполняется в полном объеме. Только по нацпроекту мы построили 8 очистных сооружений, в ближайшее время введем еще 3. Активно реализуют экологические проекты и наши крупнейшие предприятия. Работу обязательно продолжим", - сказал Азаров.

https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911723565.html

https://ria.ru/20231108/volga-1908197556.html

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общество, россия, владимир путин, алексей русских