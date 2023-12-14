Рейтинг@Mail.ru
Главы регионов ПФО предложили решение обмеления Волги - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 14.12.2023 (обновлено: 14:19 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/volga-1915767428.html
Главы регионов ПФО предложили решение обмеления Волги
Главы регионов ПФО предложили решение обмеления Волги - РИА Новости, 14.12.2023
Главы регионов ПФО предложили решение обмеления Волги
Главы нескольких регионов Приволжского федерального округа (ПФО) направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему регулирования... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:28
2023-12-14T14:19
общество
россия
владимир путин
алексей русских
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859147211_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_8928d95db86a9f6b307b8867cc34ba85.jpg
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Главы нескольких регионов Приволжского федерального округа (ПФО) направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему регулирования работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и скорректировать режим работы гидроузла для сохранения безопасного уровня воды, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Алексей Русских. На большой ежегодной пресс-конференции главы государства, совмещенной с прямой линией, в четверг прозвучал вопрос об обмелении Куйбышевского водохранилища. Журналистка из Татарстана отметила, что все лето воду спускали в низовьях Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Президент отметил, что правительство работает над решением проблемы и не бросит ситуацию на самотек. "Мы с главами Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской области написали письмо на президента с просьбой решить проблему регулирования работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и скорректировать режим работы гидроузла в пользу сохранения безопасного уровня воды... В письме мы просили рассмотреть вопрос о строительстве низконапорных плотин на Нижней Волге для обеспечения потребности водопользователей Волгоградской и Астраханской областей вне сезона. Именно для этих южных регионов и осуществляется сейчас сброс воды", - сообщил Русских. Губернатор отметил, что полноводность и чистота Куйбышевского водохранилища являются одним из важнейших условий развития регионов. В случае снижения уровня воды в водохранилище есть риск дефицита водных биологических ресурсов, негативной работы судоходства, а также угроза ограничений в работе водозаборов, считает Русских.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в свою очередь сообщил РИА Новости, что снижение уровня воды в Волге, в том числе в Куйбышевском водохранилище, напрямую влияет на многие отрасли – судоходство, рыболовство, работу объектов ЖКХ, туризм и рекреацию. "Мы со своей стороны самым бережным образом относимся к экологии Волги, и программа "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология" - ред.) в Самарской области выполняется в полном объеме. Только по нацпроекту мы построили 8 очистных сооружений, в ближайшее время введем еще 3. Активно реализуют экологические проекты и наши крупнейшие предприятия. Работу обязательно продолжим", - сказал Азаров.
https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911723565.html
https://ria.ru/20231108/volga-1908197556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859147211_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_79e733004433463bafa236dd42add5b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, алексей русских
Общество, Россия, Владимир Путин, Алексей Русских
Главы регионов ПФО предложили решение обмеления Волги

Главы регионов ПФО направили письмо Путину по проблеме обмеления Волги

© Фото : Прокуратура Ярославской областиРека Волга
Река Волга - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Прокуратура Ярославской области
Река Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Главы нескольких регионов Приволжского федерального округа (ПФО) направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему регулирования работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и скорректировать режим работы гидроузла для сохранения безопасного уровня воды, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
На большой ежегодной пресс-конференции главы государства, совмещенной с прямой линией, в четверг прозвучал вопрос об обмелении Куйбышевского водохранилища. Журналистка из Татарстана отметила, что все лето воду спускали в низовьях Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Президент отметил, что правительство работает над решением проблемы и не бросит ситуацию на самотек.
Вид на Казанско-Преображенскую церковь, г. Тутаев - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Татарстан занял третье место по реализации проекта "Оздоровление Волги"
24 ноября, 19:09
"Мы с главами Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской области написали письмо на президента с просьбой решить проблему регулирования работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и скорректировать режим работы гидроузла в пользу сохранения безопасного уровня воды... В письме мы просили рассмотреть вопрос о строительстве низконапорных плотин на Нижней Волге для обеспечения потребности водопользователей Волгоградской и Астраханской областей вне сезона. Именно для этих южных регионов и осуществляется сейчас сброс воды", - сообщил Русских.
Губернатор отметил, что полноводность и чистота Куйбышевского водохранилища являются одним из важнейших условий развития регионов. В случае снижения уровня воды в водохранилище есть риск дефицита водных биологических ресурсов, негативной работы судоходства, а также угроза ограничений в работе водозаборов, считает Русских.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в свою очередь сообщил РИА Новости, что снижение уровня воды в Волге, в том числе в Куйбышевском водохранилище, напрямую влияет на многие отрасли – судоходство, рыболовство, работу объектов ЖКХ, туризм и рекреацию. "Мы со своей стороны самым бережным образом относимся к экологии Волги, и программа "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология" - ред.) в Самарской области выполняется в полном объеме. Только по нацпроекту мы построили 8 очистных сооружений, в ближайшее время введем еще 3. Активно реализуют экологические проекты и наши крупнейшие предприятия. Работу обязательно продолжим", - сказал Азаров.
Река Волга - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Экономия воды позволит бороться с маловодьем Волги, заявили в Татарстане
8 ноября, 16:46
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАлексей Русских
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала