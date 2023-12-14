"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК
"Репортеры без границ" проигнорировали в докладе гибель военкоров РИА и ВГТРК
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня"
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) не включила в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, следует из опубликованного организацией доклада.
В конце июля в Запорожской области в результате обстрела украинской артиллерии с применением запрещенных кассетных боеприпасов погиб военкор Журавлев. Максудов получил ранения в ноябре при ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Его эвакуировали, но он скончался от ранений по дороге в Джанкой. Президент РФ Владимир Путин наградил их орденом Мужества посмертно.
В опубликованном "Репортерами без границ" ежегодном докладе содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов в 2023 году. Как пишет организация, с начала вооруженного конфликта на Украине погибли 11 журналистов, из них два - в этом году. Организация обратила внимание на гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, а также украинского журналиста Богдана Битика, однако не представила никакой информации о гибели Журавлева.
Сольден погиб в мае в районе Артемовска. Битик погиб в апреле в Херсоне. Он был помощником журналиста римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев и Запад не признают.