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"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК - РИА Новости, 14.12.2023
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12:20 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/voenkory-1915730071.html
"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК
"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК - РИА Новости, 14.12.2023
"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) не включила в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:20
2023-12-14T12:20
медиа - общество
репортеры без границ
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) не включила в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, следует из опубликованного организацией доклада. В конце июля в Запорожской области в результате обстрела украинской артиллерии с применением запрещенных кассетных боеприпасов погиб военкор Журавлев. Максудов получил ранения в ноябре при ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Его эвакуировали, но он скончался от ранений по дороге в Джанкой. Президент РФ Владимир Путин наградил их орденом Мужества посмертно. В опубликованном "Репортерами без границ" ежегодном докладе содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов в 2023 году. Как пишет организация, с начала вооруженного конфликта на Украине погибли 11 журналистов, из них два - в этом году. Организация обратила внимание на гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, а также украинского журналиста Богдана Битика, однако не представила никакой информации о гибели Журавлева. Сольден погиб в мае в районе Артемовска. Битик погиб в апреле в Херсоне. Он был помощником журналиста римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев и Запад не признают.
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медиа - общество, репортеры без границ, ростислав журавлев, борис максудов, вгтрк, миа "россия сегодня"
Медиа - Общество, Репортеры без границ, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, ВГТРК, МИА "Россия сегодня"
"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК

"Репортеры без границ" проигнорировали в докладе гибель военкоров РИА и ВГТРК

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня"
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) не включила в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, следует из опубликованного организацией доклада.
В конце июля в Запорожской области в результате обстрела украинской артиллерии с применением запрещенных кассетных боеприпасов погиб военкор Журавлев. Максудов получил ранения в ноябре при ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Его эвакуировали, но он скончался от ранений по дороге в Джанкой. Президент РФ Владимир Путин наградил их орденом Мужества посмертно.
В опубликованном "Репортерами без границ" ежегодном докладе содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов в 2023 году. Как пишет организация, с начала вооруженного конфликта на Украине погибли 11 журналистов, из них два - в этом году. Организация обратила внимание на гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, а также украинского журналиста Богдана Битика, однако не представила никакой информации о гибели Журавлева.
Сольден погиб в мае в районе Артемовска. Битик погиб в апреле в Херсоне. Он был помощником журналиста римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев и Запад не признают.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области
22 ноября, 17:34
 
Медиа - ОбществоРепортеры без границРостислав ЖуравлевБорис МаксудовВГТРКМИА "Россия сегодня"
 
 
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