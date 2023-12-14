https://ria.ru/20231214/voenkory-1915730071.html

"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК

"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК - РИА Новости, 14.12.2023

"Репортеры без границ" проигнорировали гибель военкоров РИА и ВГТРК

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) не включила в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:20

2023-12-14T12:20

2023-12-14T12:20

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борис максудов

вгтрк

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) не включила в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, следует из опубликованного организацией доклада. В конце июля в Запорожской области в результате обстрела украинской артиллерии с применением запрещенных кассетных боеприпасов погиб военкор Журавлев. Максудов получил ранения в ноябре при ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Его эвакуировали, но он скончался от ранений по дороге в Джанкой. Президент РФ Владимир Путин наградил их орденом Мужества посмертно. В опубликованном "Репортерами без границ" ежегодном докладе содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов в 2023 году. Как пишет организация, с начала вооруженного конфликта на Украине погибли 11 журналистов, из них два - в этом году. Организация обратила внимание на гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, а также украинского журналиста Богдана Битика, однако не представила никакой информации о гибели Журавлева. Сольден погиб в мае в районе Артемовска. Битик погиб в апреле в Херсоне. Он был помощником журналиста римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев и Запад не признают.

https://ria.ru/20231122/ataka-1911124859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, репортеры без границ, ростислав журавлев, борис максудов, вгтрк, миа "россия сегодня"