https://ria.ru/20231214/vdv-1915671555.html
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ
Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:34
2023-12-14T04:34
2023-12-14T04:44
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79e6bd4b7badb0de440ccef5ef158a5e.jpg
ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, двоих взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны."Штурмовые подразделения (ВДВ) успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований и овладению их позициями у населенного пункта Работино. Воины-десантники... зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника", - рассказали в ведомстве.Десантники смогли овладеть позициями ВСУ и закрепиться на них, а после провели зачистку. "По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен", - рассказали в МО. В минувшую среду Минобороны заявило, что российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат. Удары наносились в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянки. Село Работино в Запорожской области стало одной из самых горячих точек во время неудачного контрнаступления ВСУ, российские войска уничтожили более 100 единиц бронетехники, в основном поставленной Украине странами НАТО. Населенный пункт находится недалеко от автотрассы Т0408, ведущей к городу Токмак, который контролирует российская армия.
https://ria.ru/20231212/rossiya-1915242962.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_635b516d279ee0882a7d7a902e7b9d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, НАТО
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ
Подразделения ВДВ уничтожили бойцов ВСУ у Работино, двое боевиков сдались в плен