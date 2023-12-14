https://ria.ru/20231214/vdv-1915671555.html

Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ

Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023

Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T04:34

2023-12-14T04:34

2023-12-14T04:44

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

нато

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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, двоих взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны."Штурмовые подразделения (ВДВ) успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований и овладению их позициями у населенного пункта Работино. Воины-десантники... зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника", - рассказали в ведомстве.Десантники смогли овладеть позициями ВСУ и закрепиться на них, а после провели зачистку. "По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен", - рассказали в МО. В минувшую среду Минобороны заявило, что российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат. Удары наносились в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянки. Село Работино в Запорожской области стало одной из самых горячих точек во время неудачного контрнаступления ВСУ, российские войска уничтожили более 100 единиц бронетехники, в основном поставленной Украине странами НАТО. Населенный пункт находится недалеко от автотрассы Т0408, ведущей к городу Токмак, который контролирует российская армия.

https://ria.ru/20231212/rossiya-1915242962.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, нато