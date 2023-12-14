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Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 14.12.2023 (обновлено: 04:44 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/vdv-1915671555.html
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ
Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:34
2023-12-14T04:44
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
нато
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, двоих взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Штурмовые подразделения (ВДВ) успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований и овладению их позициями у населенного пункта Работино. Воины-десантники... зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника&quot;, - рассказали в ведомстве.Десантники смогли овладеть позициями ВСУ и закрепиться на них, а после провели зачистку. "По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен", - рассказали в МО. В минувшую среду Минобороны заявило, что российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат. Удары наносились в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянки. Село Работино в Запорожской области стало одной из самых горячих точек во время неудачного контрнаступления ВСУ, российские войска уничтожили более 100 единиц бронетехники, в основном поставленной Украине странами НАТО. Населенный пункт находится недалеко от автотрассы Т0408, ведущей к городу Токмак, который контролирует российская армия.
https://ria.ru/20231212/rossiya-1915242962.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, НАТО
Десантники уничтожили у Работино подразделение ВСУ

Подразделения ВДВ уничтожили бойцов ВСУ у Работино, двое боевиков сдались в плен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВДВ РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, двоих взяли в плен, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Штурмовые подразделения (ВДВ) успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований и овладению их позициями у населенного пункта Работино. Воины-десантники... зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника", - рассказали в ведомстве.

Десантники смогли овладеть позициями ВСУ и закрепиться на них, а после провели зачистку. "По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен", - рассказали в МО.
В минувшую среду Минобороны заявило, что российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на Запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат. Удары наносились в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянки.
Село Работино в Запорожской области стало одной из самых горячих точек во время неудачного контрнаступления ВСУ, российские войска уничтожили более 100 единиц бронетехники, в основном поставленной Украине странами НАТО. Населенный пункт находится недалеко от автотрассы Т0408, ведущей к городу Токмак, который контролирует российская армия.
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
12 декабря, 10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииНАТО
 
 
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