https://ria.ru/20231214/uscherb-1915898629.html

С массового убийцы Галявиева требуют взыскать 1,4 миллиона рублей школе

С массового убийцы Галявиева требуют взыскать 1,4 миллиона рублей школе - РИА Новости, 14.12.2023

С массового убийцы Галявиева требуют взыскать 1,4 миллиона рублей школе

Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:32

2023-12-14T19:32

2023-12-14T19:32

происшествия

казань

ильназ галявиев

соль-илецк

оренбургская область

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КАЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, 1,4 миллиона рублей ущерба, нанесенного школе, сообщает надзорное ведомство. "Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерб, причиненный гимназии №175, в размере 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В настоящее время Галявиев отбывает наказание в ИК №6 ("Черный дельфин") в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Это самая большая колония особого режима в стране. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний на тот момент Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.

https://ria.ru/20231211/ubiytsa-1915096108.html

https://realty.ria.ru/20230602/bekmansurov-1875715519.html

казань

соль-илецк

оренбургская область

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происшествия, казань, ильназ галявиев, соль-илецк, оренбургская область