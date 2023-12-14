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С массового убийцы Галявиева требуют взыскать 1,4 миллиона рублей школе
С массового убийцы Галявиева требуют взыскать 1,4 миллиона рублей школе - РИА Новости, 14.12.2023
С массового убийцы Галявиева требуют взыскать 1,4 миллиона рублей школе
Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:32
2023-12-14T19:32
2023-12-14T19:32
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КАЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, 1,4 миллиона рублей ущерба, нанесенного школе, сообщает надзорное ведомство. "Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерб, причиненный гимназии №175, в размере 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В настоящее время Галявиев отбывает наказание в ИК №6 ("Черный дельфин") в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Это самая большая колония особого режима в стране. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний на тот момент Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.
https://ria.ru/20231211/ubiytsa-1915096108.html
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происшествия, казань, ильназ галявиев, соль-илецк, оренбургская область
Происшествия, Казань, Ильназ Галявиев, Соль-Илецк, Оренбургская область
С массового убийцы Галявиева требуют взыскать 1,4 миллиона рублей школе
Прокуратура требует взыскать с массового убийцы Галявиева 1,4 млн рублей школе
КАЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, 1,4 миллиона рублей ущерба, нанесенного школе, сообщает надзорное ведомство.
«
"Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерб, причиненный гимназии №175, в размере 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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В настоящее время Галявиев отбывает наказание в ИК №6 ("Черный дельфин") в городе Соль-Илецке Оренбургской области
. Это самая большая колония особого режима в стране.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний на тот момент Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.
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