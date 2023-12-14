https://ria.ru/20231214/ukraina-1915883221.html

"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России

"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России - РИА Новости, 14.12.2023

"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России

Глава СНБО Украины Алексей Данилов отчитал ведущего YouTube-канала Radio NV за вопрос о том, почему план наступления ВСУ на российские укрепления провалился. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:51

2023-12-14T18:51

2023-12-14T23:47

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отчитал ведущего YouTube-канала Radio NV за вопрос о том, почему план наступления ВСУ на российские укрепления провалился."Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану, <…> в жизни такого не бывает", — сказал киевский чиновник.По его словам, боевые действия идут для украинской армии крайне сложно, а противник превосходит ВСУ по различным параметрам."Планы есть у тех, кто собирает лайки (в интернете. — Прим. ред.)", — резюмировал он.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231214/nato-1915867900.html

https://ria.ru/20231214/zayavlenie-1915837562.html

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политика, украина, россия, алексей данилов, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нато