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"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России - РИА Новости, 14.12.2023
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18:51 14.12.2023 (обновлено: 23:47 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915883221.html
"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России
"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России - РИА Новости, 14.12.2023
"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России
Глава СНБО Украины Алексей Данилов отчитал ведущего YouTube-канала Radio NV за вопрос о том, почему план наступления ВСУ на российские укрепления провалился. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:51
2023-12-14T23:47
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отчитал ведущего YouTube-канала Radio NV за вопрос о том, почему план наступления ВСУ на российские укрепления провалился.&quot;Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. &lt;…&gt; Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану, &lt;…&gt; в жизни такого не бывает&quot;, — сказал киевский чиновник.По его словам, боевые действия идут для украинской армии крайне сложно, а противник превосходит ВСУ по различным параметрам."Планы есть у тех, кто собирает лайки (в интернете. — Прим. ред.)", — резюмировал он.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231214/nato-1915867900.html
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политика, украина, россия, алексей данилов, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нато
Политика, Украина, Россия, Алексей Данилов, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО
"Имейте в виду". Главу СНБО разозлил вопрос украинского журналиста о России

Главу СНБО Украины разозлил вопрос о неудавшихся планах ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава СНБО Украины Алексей Данилов отчитал ведущего YouTube-канала Radio NV за вопрос о том, почему план наступления ВСУ на российские укрепления провалился.
«

"Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. <…> Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану, <…> в жизни такого не бывает", — сказал киевский чиновник.

По его словам, боевые действия идут для украинской армии крайне сложно, а противник превосходит ВСУ по различным параметрам.
"Планы есть у тех, кто собирает лайки (в интернете. — Прим. ред.)", — резюмировал он.
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Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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