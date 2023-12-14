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СМИ: в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада - РИА Новости, 14.12.2023
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16:39 14.12.2023 (обновлено: 18:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915848434.html
СМИ: в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада
СМИ: в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада
В НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада, сообщил телеканал CNN на фоне задержек с согласованием помощи Киеву. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:39
2023-12-14T18:15
в мире
украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада, сообщил телеканал CNN на фоне задержек с согласованием помощи Киеву. Ранее в сенате США республиканцы заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Кроме того, практически все решения ЕС по Украине сейчас блокирует Венгрия, включая пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Телеканал CNN полагает, что ЕС сможет договориться о продолжении помощи Киеву. При этом украинские и западные чиновники полагают, что на фоне этих сложностей сбывается их худший страх — от Украины устают. Высокопоставленный чиновник из НАТО, работающий напрямую с Украиной, сообщил CNN, что это часть долгосрочной тенденции к худшему: Украина перестает быть в центре внимания Запада. О снижении интереса к Украине также пишет Politico. Издание сообщает, что многие высокопоставленные чиновники ЕС признают, что многие лидеры стран Евросоюза больше не считают вооруженный конфликт на Украине главным приоритетом. Однако, об этом они говорят в частном порядке, в то время как на публику почти все члены ЕС кроме Венгрии выражают поддержку Киеву."Сомнения растут. Насколько отчаянная ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы выльем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе воспользуются этими сомнениями в ближайшие месяцы", - заявил изданию неназванный чиновник ЕС.Согласно опубликованным в понедельник данным сервиса Google Trends, отслеживающего самые быстрорастущие запросы в Google, Украина не вошла в десятку наиболее популярных новостных поисковых запросов за 2023 год, первое место в рейтинге новостей занимает тема конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915807438.html
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в мире, украина, нато, евросоюз, киев, технологии, сша, google, венгрия
В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Киев, Технологии, США, Google, Венгрия
СМИ: в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада

CNN: в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада, сообщил телеканал CNN на фоне задержек с согласованием помощи Киеву.
Ранее в сенате США республиканцы заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Кроме того, практически все решения ЕС по Украине сейчас блокирует Венгрия, включая пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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Телеканал CNN полагает, что ЕС сможет договориться о продолжении помощи Киеву. При этом украинские и западные чиновники полагают, что на фоне этих сложностей сбывается их худший страх — от Украины устают.
Высокопоставленный чиновник из НАТО, работающий напрямую с Украиной, сообщил CNN, что это часть долгосрочной тенденции к худшему: Украина перестает быть в центре внимания Запада.
О снижении интереса к Украине также пишет Politico. Издание сообщает, что многие высокопоставленные чиновники ЕС признают, что многие лидеры стран Евросоюза больше не считают вооруженный конфликт на Украине главным приоритетом. Однако, об этом они говорят в частном порядке, в то время как на публику почти все члены ЕС кроме Венгрии выражают поддержку Киеву.
«
"Сомнения растут. Насколько отчаянная ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы выльем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе воспользуются этими сомнениями в ближайшие месяцы", - заявил изданию неназванный чиновник ЕС.
Согласно опубликованным в понедельник данным сервиса Google Trends, отслеживающего самые быстрорастущие запросы в Google, Украина не вошла в десятку наиболее популярных новостных поисковых запросов за 2023 год, первое место в рейтинге новостей занимает тема конфликта в секторе Газа.
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