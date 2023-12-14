https://ria.ru/20231214/ukraina-1915801016.html

НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин

НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023

НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин

США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:47

2023-12-14T14:47

2023-12-14T15:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

сергей нарышкин

безопасность

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО цинично используют население этой страны (Украины - ред.) в качестве пушечного мяса в своей агрессии против России", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

https://ria.ru/20231106/vsu-1907657096.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

украина, россия, нато, сергей нарышкин, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр