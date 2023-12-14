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НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 14.12.2023 (обновлено: 15:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915801016.html
НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин
НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин
США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:47
2023-12-14T15:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
сергей нарышкин
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО цинично используют население этой страны (Украины - ред.) в качестве пушечного мяса в своей агрессии против России", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
https://ria.ru/20231106/vsu-1907657096.html
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украина, россия, нато, сергей нарышкин, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Сергей Нарышкин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин

Нарышкин: НАТО использует народ Украины как пушечное мясо против России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 дек - РИА Новости. США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО цинично используют население этой страны (Украины - ред.) в качестве пушечного мяса в своей агрессии против России", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Пушечное мясо кончилось". Киевским властям сообщили пугающие новости о ВСУ
6 ноября, 02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОСергей НарышкинБезопасностьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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