https://ria.ru/20231214/ukraina-1915801016.html
НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин
НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин
США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:47
2023-12-14T14:47
2023-12-14T15:33
специальная военная операция на украине
украина
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сергей нарышкин
безопасность
вооруженные силы украины
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО цинично используют население этой страны (Украины - ред.) в качестве пушечного мяса в своей агрессии против России", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
https://ria.ru/20231106/vsu-1907657096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАТО использует народ Украины как пушечное мясо, заявил Нарышкин
Нарышкин: НАТО использует народ Украины как пушечное мясо против России