https://ria.ru/20231214/ukraina-1915751317.html

Киев не занимался развитием регионов, ставших российскими, заявил Путин

Киев не занимался развитием регионов, ставших российскими, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Киев не занимался развитием регионов, ставших российскими, заявил Путин

Киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России, это объясняет, почему в других регионах ситуация лучше, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:55

2023-12-14T12:55

2023-12-14T13:07

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

киев

россия

политика

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России, это объясняет, почему в других регионах ситуация лучше, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, в других регионах ситуация капитально лучше. Связано это с тем, что почему-то так же, как и в Крыму, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, киев, россия, политика