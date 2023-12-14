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Киев не занимался развитием регионов, ставших российскими, заявил Путин
Киев не занимался развитием регионов, ставших российскими, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Киев не занимался развитием регионов, ставших российскими, заявил Путин
Киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России, это объясняет, почему в других регионах ситуация лучше, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:55
2023-12-14T12:55
2023-12-14T13:07
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России, это объясняет, почему в других регионах ситуация лучше, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, в других регионах ситуация капитально лучше. Связано это с тем, что почему-то так же, как и в Крыму, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным, киев, россия, политика
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Киев, Россия, Политика
Киев не занимался развитием регионов, ставших российскими, заявил Путин
Путин: Киев не уделял внимания развитию регионов, вошедших в состав России