https://ria.ru/20231214/ukraina-1915742749.html

Путин напомнил о событиях 2014 года на Украине

Путин напомнил о событиях 2014 года на Украине - РИА Новости, 14.12.2023

Путин напомнил о событиях 2014 года на Украине

После 2014 года Москве стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:40

2023-12-14T12:40

2023-12-14T13:02

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. После 2014 года Москве стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийский. Потому что это исторически российские территории. Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения (к ней – ред.) не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."Когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского союза. Мы смирились с этим после распада Советского союза, готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть, юго-восток, пророссийская, для нас тоже важна. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней и внешней политики Украины. В целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом, не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной", - подчеркнул он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, украина, россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, москва