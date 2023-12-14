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Путин напомнил о событиях 2014 года на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
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12:40 14.12.2023 (обновлено: 13:02 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915742749.html
Путин напомнил о событиях 2014 года на Украине
Путин напомнил о событиях 2014 года на Украине - РИА Новости, 14.12.2023
Путин напомнил о событиях 2014 года на Украине
После 2014 года Москве стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:40
2023-12-14T13:02
политика
украина
россия
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. После 2014 года Москве стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийский. Потому что это исторически российские территории. Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения (к ней – ред.) не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."Когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского союза. Мы смирились с этим после распада Советского союза, готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть, юго-восток, пророссийская, для нас тоже важна. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней и внешней политики Украины. В целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом, не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной", - подчеркнул он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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политика, украина, россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, москва
Политика, Украина, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Москва
Путин напомнил о событиях 2014 года на Украине

Путин: после 2014 года стало понятно, что Москве не дадут сотрудничать с Киевом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. После 2014 года Москве стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийский. Потому что это исторически российские территории. Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения (к ней – ред.) не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
"Когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского союза. Мы смирились с этим после распада Советского союза, готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть, юго-восток, пророссийская, для нас тоже важна. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней и внешней политики Украины. В целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом, не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной", - подчеркнул он.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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17 ноября, 18:55
 
ПолитикаУкраинаРоссияИтоги года с Владимиром ПутинымВладимир ПутинМосква
 
 
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