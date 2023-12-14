https://ria.ru/20231214/ukraina-1915741865.html

Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ

Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023

Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит жесточайший конфликт между Владимиром Зеленским и военными на Украине. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:38

2023-12-14T12:38

2023-12-14T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913099485_0:67:3001:1755_1920x0_80_0_0_3eb7d0e3c47e77a74cf1da0a2c16e0f8.jpg

МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит жесточайший конфликт между Владимиром Зеленским и военными на Украине."Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Он подчеркнул, что ранее предсказывал такое развитие ситуации. "Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные – это будет самая серьёзная оппозиция Зеленскому. А никто не верил", - отметил Лукашенко.Президент Белоруссии объяснил, что военные видят последствия политики власти на Украине. "Военные погибают каждый день на фронте. До женщин дошло – хватают на улице, (дают) автомат ржавый – иди воюй! Какая это война, если человек воевать не умеет? Увеличилось количество военнопленных, идут и группами сдаются" - продолжил он.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр