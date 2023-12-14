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Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 14.12.2023 (обновлено: 12:48 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915741865.html
Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ
Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит жесточайший конфликт между Владимиром Зеленским и военными на Украине. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:38
2023-12-14T12:48
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в мире
украина
вооруженные силы украины
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит жесточайший конфликт между Владимиром Зеленским и военными на Украине."Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Он подчеркнул, что ранее предсказывал такое развитие ситуации. "Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные – это будет самая серьёзная оппозиция Зеленскому. А никто не верил", - отметил Лукашенко.Президент Белоруссии объяснил, что военные видят последствия политики власти на Украине. "Военные погибают каждый день на фронте. До женщин дошло – хватают на улице, (дают) автомат ржавый – иди воюй! Какая это война, если человек воевать не умеет? Увеличилось количество военнопленных, идут и группами сдаются" - продолжил он.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ

Лукашенко: на Украине сегодня жесточайший конфликт между Зеленским и военными

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит жесточайший конфликт между Владимиром Зеленским и военными на Украине.
"Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
Он подчеркнул, что ранее предсказывал такое развитие ситуации. "Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные – это будет самая серьёзная оппозиция Зеленскому. А никто не верил", - отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии объяснил, что военные видят последствия политики власти на Украине. "Военные погибают каждый день на фронте. До женщин дошло – хватают на улице, (дают) автомат ржавый – иди воюй! Какая это война, если человек воевать не умеет? Увеличилось количество военнопленных, идут и группами сдаются" - продолжил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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