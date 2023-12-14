https://ria.ru/20231214/ukraina-1915741865.html
Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ
Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит жесточайший конфликт между Владимиром Зеленским и военными на Украине. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:38
2023-12-14T12:38
2023-12-14T12:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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александр лукашенко
владимир зеленский
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит жесточайший конфликт между Владимиром Зеленским и военными на Украине."Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Он подчеркнул, что ранее предсказывал такое развитие ситуации. "Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные – это будет самая серьёзная оппозиция Зеленскому. А никто не верил", - отметил Лукашенко.Президент Белоруссии объяснил, что военные видят последствия политики власти на Украине. "Военные погибают каждый день на фронте. До женщин дошло – хватают на улице, (дают) автомат ржавый – иди воюй! Какая это война, если человек воевать не умеет? Увеличилось количество военнопленных, идут и группами сдаются" - продолжил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
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Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между Зеленским и ВСУ
Лукашенко: на Украине сегодня жесточайший конфликт между Зеленским и военными
МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня видит жесточайший конфликт между Владимиром Зеленским и военными на Украине.
"Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными", - заявил Лукашенко в четверг в Минске
на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ
.
Он подчеркнул, что ранее предсказывал такое развитие ситуации. "Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные – это будет самая серьёзная оппозиция Зеленскому. А никто не верил", - отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии объяснил, что военные видят последствия политики власти на Украине. "Военные погибают каждый день на фронте. До женщин дошло – хватают на улице, (дают) автомат ржавый – иди воюй! Какая это война, если человек воевать не умеет? Увеличилось количество военнопленных, идут и группами сдаются" - продолжил он.
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