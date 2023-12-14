https://ria.ru/20231214/ukraina-1915733002.html

"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине

"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине - РИА Новости, 14.12.2023

"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине

Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:23

2023-12-14T12:23

2023-12-14T12:35

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин."Им всё привозят, извините за моветон, на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку", - сказал Путин, подводя итоги года. Он уточнил, что Запад поставил всё, что обещал поставить Украине, и даже больше, но Россия эту военную технику в ходе СВО уничтожает.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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