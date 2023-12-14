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"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 14.12.2023 (обновлено: 12:35 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915733002.html
"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине
"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине - РИА Новости, 14.12.2023
"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине
Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:23
2023-12-14T12:35
специальная военная операция на украине
украина
итоги года с владимиром путиным
россия
владимир путин
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин."Им всё привозят, извините за моветон, на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку", - сказал Путин, подводя итоги года. Он уточнил, что Запад поставил всё, что обещал поставить Украине, и даже больше, но Россия эту военную технику в ходе СВО уничтожает.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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украина, итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Халява когда-нибудь закончится": Путин вынес предостережение Украине

Путин: на Украину все бесплатно идет с Запада, но халява когда-нибудь закончится

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Им всё привозят, извините за моветон, на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку", - сказал Путин, подводя итоги года. Он уточнил, что Запад поставил всё, что обещал поставить Украине, и даже больше, но Россия эту военную технику в ходе СВО уничтожает.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИтоги года с Владимиром ПутинымРоссияВладимир ПутинВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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