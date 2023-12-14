https://ria.ru/20231214/ukraina-1915720009.html
На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин
На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин
Общество Украины запугано репрессиями со стороны киевского режима, и пока нет политической силы, способной на бунт против режима Зеленского, заявил директор... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:08
2023-12-14T12:08
2023-12-14T12:33
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Общество Украины запугано репрессиями со стороны киевского режима, и пока нет политической силы, способной на бунт против режима Зеленского, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин
Нарышкин: на Украине нет политической силы, способной на бунт против Зеленского