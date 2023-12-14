https://ria.ru/20231214/ukraina-1915720009.html

На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин

На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023

На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин

Общество Украины запугано репрессиями со стороны киевского режима, и пока нет политической силы, способной на бунт против режима Зеленского, заявил директор... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:08

2023-12-14T12:08

2023-12-14T12:33

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Общество Украины запугано репрессиями со стороны киевского режима, и пока нет политической силы, способной на бунт против режима Зеленского, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, сергей нарышкин, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр