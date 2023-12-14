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На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 14.12.2023 (обновлено: 12:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915720009.html
На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин
На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин
Общество Украины запугано репрессиями со стороны киевского режима, и пока нет политической силы, способной на бунт против режима Зеленского, заявил директор... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:08
2023-12-14T12:33
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей нарышкин
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Общество Украины запугано репрессиями со стороны киевского режима, и пока нет политической силы, способной на бунт против режима Зеленского, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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украина, в мире, сергей нарышкин, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Нарышкин, Россия, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине пока некому бунтовать против Зеленского, заявил Нарышкин

Нарышкин: на Украине нет политической силы, способной на бунт против Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Общество Украины запугано репрессиями со стороны киевского режима, и пока нет политической силы, способной на бунт против режима Зеленского, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Украинское общество очень сильно запугано репрессиями. Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей НарышкинРоссияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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