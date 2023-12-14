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Премьер Швеции опасается, что раскол в Европе скажется на помощи США Киеву - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 14.12.2023 (обновлено: 17:17 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915696149.html
Премьер Швеции опасается, что раскол в Европе скажется на помощи США Киеву
Премьер Швеции опасается, что раскол в Европе скажется на помощи США Киеву - РИА Новости, 14.12.2023
Премьер Швеции опасается, что раскол в Европе скажется на помощи США Киеву
Премьер Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times выразил опасение, что возможный раскол по вопросу Украины на саммите ЕС может послать... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:30
2023-12-14T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ульф кристерссон
швеция
евросоюз
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times выразил опасение, что возможный раскол по вопросу Украины на саммите ЕС может послать "неверный сигнал" США и повлиять на решение конгресса о выделении помощи Киеву. Саммит Евросоюза пройдет 14-15 декабря в Брюсселе, на нем планируется принять ряд важных решений относительно Киева, в том числе о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и выделении ей помощи в размере 50 миллиардов евро. Обе инициативы блокирует Венгрия. "Я больше всего обеспокоен тем, что, если Европа продемонстрирует признаки раскола, эту будет знаком для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы придерживаемся поддержки Украины", — заявил Кристерссон после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами других стран Северной Европы на саммите в среду. Премьер Швеции заявил, что он "обеспокоен" тем, как будет проходить саммит Евросоюза. "Следующие два-три дня либо дадут повод для этой обеспокоенности, либо покажут, что мы все еще едины", — сказал он. В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через пять-десять лет", после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине негласно поддерживает и ряд других стран Евросоюза. Венгрия также предлагает Киеву, прежде чем обсуждать будущее финансирование, отчитаться за уже потраченные за последние 1,5 года европейские деньги, речь идет о 83 миллиардах евро — такую оценку уже оказанной помощи ранее озвучивал глава Евросовета Шарль Мишель.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915558363.html
украина
швеция
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в мире, украина, ульф кристерссон, швеция, евросоюз, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ульф Кристерссон, Швеция, Евросоюз, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Швеции опасается, что раскол в Европе скажется на помощи США Киеву

Премьер Швеции: раскол в Евросоюзе по Украине может послать неверный сигнал США

© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times выразил опасение, что возможный раскол по вопросу Украины на саммите ЕС может послать "неверный сигнал" США и повлиять на решение конгресса о выделении помощи Киеву.
Саммит Евросоюза пройдет 14-15 декабря в Брюсселе, на нем планируется принять ряд важных решений относительно Киева, в том числе о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и выделении ей помощи в размере 50 миллиардов евро. Обе инициативы блокирует Венгрия.
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"Я больше всего обеспокоен тем, что, если Европа продемонстрирует признаки раскола, эту будет знаком для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы придерживаемся поддержки Украины", — заявил Кристерссон после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами других стран Северной Европы на саммите в среду.
Премьер Швеции заявил, что он "обеспокоен" тем, как будет проходить саммит Евросоюза. "Следующие два-три дня либо дадут повод для этой обеспокоенности, либо покажут, что мы все еще едины", — сказал он.
В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через пять-десять лет", после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине негласно поддерживает и ряд других стран Евросоюза.
Венгрия также предлагает Киеву, прежде чем обсуждать будущее финансирование, отчитаться за уже потраченные за последние 1,5 года европейские деньги, речь идет о 83 миллиардах евро — такую оценку уже оказанной помощи ранее озвучивал глава Евросовета Шарль Мишель.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУльф КристерссонШвецияЕвросоюзСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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