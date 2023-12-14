https://ria.ru/20231214/ukraina-1915676154.html

СМИ: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину "черной дырой"

СМИ: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину "черной дырой" - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину "черной дырой"

Многие европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина перестала быть главным приоритетом в жизни большинства лидеров ЕС, и называют ее "черной... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T06:52

2023-12-14T06:52

2023-12-14T06:53

в мире

украина

венгрия

евросоюз

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина перестала быть главным приоритетом в жизни большинства лидеров ЕС, и называют ее "черной дырой", в которую вливаются деньги, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Газета отмечает, что несмотря на официальную поддержку и заявления о том, что Венгрия изолирована в своей позиции по блокированию помощи Киеву, многие европейские чиновники признают, что конфликт на Украине - уже не главный приоритет в повседневной жизни большинства лидеров ЕС. "Сомнения растут... Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы", - рассказал изданию европейский источник на условиях анонимности. Один из высокопоставленных дипломатов отметил, что уже наметилась новая группа стран, которые, вероятно, изменили свою позицию по поводу вступления Украины в ЕС.

https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915671933.html

украина

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в мире, украина, венгрия, евросоюз