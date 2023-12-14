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Кандидат в президенты США: Украине придется уступить восточные регионы
Кандидат в президенты США: Украине придется уступить восточные регионы - РИА Новости, 14.12.2023
Кандидат в президенты США: Украине придется уступить восточные регионы
Украинское урегулирование потребует от Киева уступить восточные части страны, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:51
2023-12-14T05:51
2023-12-14T16:43
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Украинское урегулирование потребует от Киева уступить восточные части страны, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами."Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий — восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. И обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но только если (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин выйдет из военного союза с Китаем", — заявил Рамасвами в ходе встречи с избирателями, трансляцию которой вел телеканал CNN.Политик заявил, что конфликт вокруг Украины не продвигает интересы США и увеличивает риски мировой войны. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вступление в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле и подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России.
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В мире, Россия, Украина, США, Вивек Рамасвами, Владимир Путин, НАТО
Кандидат в президенты США: Украине придется уступить восточные регионы
Рамасвами: Украине для урегулирования придется уступить восточные регионы