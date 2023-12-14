https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл

"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл - РИА Новости, 14.12.2023

"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл

Среди зоологов популярна версия, что коты научились мяукать только после одомашнивания. Вернее, взрослые животные сохранили эту "детскую" черту, чтобы вызывать... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:13

украина

киев

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

владимир путин

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915450992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34c39123550a0180ed9c6c462f7cc3c2.jpg

Среди зоологов популярна версия, что коты научились мяукать только после одомашнивания. Вернее, взрослые животные сохранили эту "детскую" черту, чтобы вызывать умиление у людей, а где умиление — там и разного рода ништяки и подачки.Владимир Зеленский, вероятно, и рад бы замяукать в Вашингтоне, чтобы получить заветный пакет помощи в 60 с лишним миллиардов долларов, но получается невнятный скулеж. Например, он заявил, что Украина за уходящий год не потеряла ни одного села. Более того, если быть совсем точным, то дословно в интервью Fox News прозвучало следующее: "Россия не смогла оккупировать ни одной деревни". У такого высказывания может быть несколько объяснений. Возможно, Зеленский не в курсе ситуации на фронте, а этот нарратив, пусть и в более мягкой форме, продвигает Залужный со своей свитой.Еще один вариант: актер в президентском кресле переборщил с эмоциями и отказался от обвинений в адрес Кремля в аннексии и признал, к примеру, Артемовск территорией России. И что с того? Кому какое дело до этой дипломатической терминологии, если надо кормить миф "незламности" Украины? Правда, это идет вразрез с мантрой про "границы 91-го", но что поделать, так бывает, когда нехватку образования компенсирует избыток экспрессии.И наконец, последний и наиболее вероятный вариант: Зеленский попросту соврал. И у этой лжи, помимо стратегических причин, есть и более конкретная привязка. Украинский президент пытается подыграть своему патрону из Белого дома. Напомним: за день до этого Байден на совместной пресс-конференции заявил, что Украина "уже победила", дескать, киевскому режиму удалось разрушить планы коварных русских и не потерять страну в считаные дни.И это похоже на новый подход Вашингтона к конфликту: целью администрации Байдена становится не возвращение украинских территорий и "победа над Россией на поле боя", а сохранение киевского режима хоть в каком-то виде. Отсюда и совершенно шаманистические заклинания в духе "если мы перестанем поддерживать Киев, то Путин победит", а значит, деньги все же придется найти.Но для Байдена и Зеленского проблема в том, что даже такая смена акцентов осталась практически незамеченной в самих США. В частности, сенатор-республиканец Эрик Шмитт назвал выступление киевского гастролера на встрече с конгрессменами "старым хламом". А его коллега по партии — сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс — и вовсе заявил, что оскорблен визитом Зеленского: "Роль Соединенных Штатов не в том, чтобы раздавать деньги каждому нищему, который приезжает в нашу страну. Он здесь для того, чтобы запугивать спикера Майка Джонсона и республиканцев сената, заставляя их отказаться от переговоров о безопасности границ, чтобы выписать ему еще один чек. Это не Черчилль, пришедший в разгар Второй мировой войны".Сам Майк Джонсон был сдержаннее, но едва ли его оценка обрадовала Киев. По словам спикера палаты представителей, Белый дом так и не смог конкретно сформулировать стратегию, которая позволит Украине добиться желаемых целей. "То, о чем просит администрация Байдена, — это десятки миллиардов дополнительных долларов без надлежащего надзора и без четкой стратегии победы", — отметил он.Западная пресса также не пощадила Зеленского. Передовицы ведущих американских изданий со всего политического спектра признали провал визита. И как символично смотрится очередное "зависание" Джо Байдена, который в ответ на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина победила, попросту засмеялся.Самому Зеленскому не до смеха: нужно возвращаться в Киев, где солисту "Квартала 95" угрожает поражение не только на фронте, но и в киевском "террариуме единомышленников". Против него уже в разной форме выступили и вчерашний союзник Арестович, и главнокомандующий Залужный, и бывший спонсор Коломойский, и даже, казалось бы, всеми забытый Петр Порошенко, которому Зеленский когда-то на дебатах заявлял: "Я не ваш оппонент, я — ваш приговор". Однако ж, похоже, опытный шоколадный магнат переживет молодого артиста.Провал визита украинского президента не только в том, что никакого нового транша ВСУ не получили, но и в том, что, теряя поддержку внутри страны, он пытался показать, что хотя бы за границей его бренд еще чего-то стоит. А результат оказался обратным.И конечно, дополнительного унижения добавляет контраст, который волею судеб подарила нам эта неделя. Пока Зеленский в конце декабря пытается оправдаться перед заграничными спонсорами, Владимир Путин подводит итоги года вместе с согражданами.

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

украина, киев, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, аналитика