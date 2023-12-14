"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США. Архивное фото
Среди зоологов популярна версия, что коты научились мяукать только после одомашнивания. Вернее, взрослые животные сохранили эту "детскую" черту, чтобы вызывать умиление у людей, а где умиление — там и разного рода ништяки и подачки.
Владимир Зеленский, вероятно, и рад бы замяукать в Вашингтоне, чтобы получить заветный пакет помощи в 60 с лишним миллиардов долларов, но получается невнятный скулеж. Например, он заявил, что Украина за уходящий год не потеряла ни одного села. Более того, если быть совсем точным, то дословно в интервью Fox News прозвучало следующее: "Россия не смогла оккупировать ни одной деревни". У такого высказывания может быть несколько объяснений. Возможно, Зеленский не в курсе ситуации на фронте, а этот нарратив, пусть и в более мягкой форме, продвигает Залужный со своей свитой.
Еще один вариант: актер в президентском кресле переборщил с эмоциями и отказался от обвинений в адрес Кремля в аннексии и признал, к примеру, Артемовск территорией России. И что с того? Кому какое дело до этой дипломатической терминологии, если надо кормить миф "незламности" Украины? Правда, это идет вразрез с мантрой про "границы 91-го", но что поделать, так бывает, когда нехватку образования компенсирует избыток экспрессии.
И наконец, последний и наиболее вероятный вариант: Зеленский попросту соврал. И у этой лжи, помимо стратегических причин, есть и более конкретная привязка. Украинский президент пытается подыграть своему патрону из Белого дома. Напомним: за день до этого Байден на совместной пресс-конференции заявил, что Украина "уже победила", дескать, киевскому режиму удалось разрушить планы коварных русских и не потерять страну в считаные дни.
И это похоже на новый подход Вашингтона к конфликту: целью администрации Байдена становится не возвращение украинских территорий и "победа над Россией на поле боя", а сохранение киевского режима хоть в каком-то виде. Отсюда и совершенно шаманистические заклинания в духе "если мы перестанем поддерживать Киев, то Путин победит", а значит, деньги все же придется найти.
Но для Байдена и Зеленского проблема в том, что даже такая смена акцентов осталась практически незамеченной в самих США. В частности, сенатор-республиканец Эрик Шмитт назвал выступление киевского гастролера на встрече с конгрессменами "старым хламом". А его коллега по партии — сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс — и вовсе заявил, что оскорблен визитом Зеленского: "Роль Соединенных Штатов не в том, чтобы раздавать деньги каждому нищему, который приезжает в нашу страну. Он здесь для того, чтобы запугивать спикера Майка Джонсона и республиканцев сената, заставляя их отказаться от переговоров о безопасности границ, чтобы выписать ему еще один чек. Это не Черчилль, пришедший в разгар Второй мировой войны".
Сам Майк Джонсон был сдержаннее, но едва ли его оценка обрадовала Киев. По словам спикера палаты представителей, Белый дом так и не смог конкретно сформулировать стратегию, которая позволит Украине добиться желаемых целей. "То, о чем просит администрация Байдена, — это десятки миллиардов дополнительных долларов без надлежащего надзора и без четкой стратегии победы", — отметил он.
Западная пресса также не пощадила Зеленского. Передовицы ведущих американских изданий со всего политического спектра признали провал визита. И как символично смотрится очередное "зависание" Джо Байдена, который в ответ на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина победила, попросту засмеялся.
Самому Зеленскому не до смеха: нужно возвращаться в Киев, где солисту "Квартала 95" угрожает поражение не только на фронте, но и в киевском "террариуме единомышленников". Против него уже в разной форме выступили и вчерашний союзник Арестович, и главнокомандующий Залужный, и бывший спонсор Коломойский, и даже, казалось бы, всеми забытый Петр Порошенко, которому Зеленский когда-то на дебатах заявлял: "Я не ваш оппонент, я — ваш приговор". Однако ж, похоже, опытный шоколадный магнат переживет молодого артиста.
Провал визита украинского президента не только в том, что никакого нового транша ВСУ не получили, но и в том, что, теряя поддержку внутри страны, он пытался показать, что хотя бы за границей его бренд еще чего-то стоит. А результат оказался обратным.
И конечно, дополнительного унижения добавляет контраст, который волею судеб подарила нам эта неделя. Пока Зеленский в конце декабря пытается оправдаться перед заграничными спонсорами, Владимир Путин подводит итоги года вместе с согражданами.