"Это позорно". Чем обернулся визит Зеленского в США
Конгресс США уходит на каникулы: Зеленский остался без американских денег
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Рассчитывал уговорить американских законодателей выдать 61 миллиард долларов, но не удалось. Его настойчивость, похоже, только разозлила конгрессменов. Они уходят на зимние каникулы, и до середины января судьба киевского режима останется подвешенной в воздухе. Вот с такими результатами Зеленский вернулся из Америки.
Жест отчаяния
Выступить в конгрессе президент Украины должен был еще 5 декабря в формате видеоконференции, но мероприятие отменили. Скорее всего, потому что в это время в сенате обсуждали помощь Киеву и не достигли даже предварительного согласия.
© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
Зеленский пошел ва-банк: лично явился в Вашингтон. Очевидно, хотел сыграть на эмоциях и эффекте неожиданности, чтобы в последний момент (завтра, 15 декабря, у конгрессменов начинаются рождественские каникулы) все же продавить нужное Киеву решение. Эффект оказался противоположным.
Некоторые законодатели, в первую очередь республиканцы, заранее возмутились. "Он приезжает за деньгами американских налогоплательщиков. Считаю, это позорно", — заявил в телеэфире Джей Ди Вэнс. Республиканская партия больше озабочена проблемой границы с Мексикой, чем Украиной. Только при уступках по этому вопросу "слоны" готовы к компромиссу с "ослами". Белый дом и Демпартия в целом против такого варианта.
Выступление Зеленского не произвело особого впечатления на сенаторов. "Все тот же старый хлам, ничего нового", — отметил Эрик Шмитт. И добавил: вместо обсуждения с Байденом американских границ пришлось слушать рассказ об украинской безопасности. В итоге помощь Киеву не попала в повестку последнего перед каникулами рабочего дня законодателей.
Последние миллионы
Чтобы подсластить пилюлю, Байден выделил Украине 200 миллионов долларов из неподконтрольных конгрессу фондов Министерства обороны.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию в Белом доме
На совместной пресс-конференции он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев, "пока смогут". От внимания СМИ не ускользнули изменения в риторике. Ранее в Белом доме говорили: "Столько, сколько потребуется". "Американский народ может и должен невероятно гордиться тем, что продолжит играть свою роль в успехе Украины, поставляя критически важное оружие и оборудование, пока мы сможем" — вот дословная цитата из речи Байдена.
Да и поведение президента США удивило. Во время выступления Зеленского он достал платок и… высморкался. А в ответ на вопрос о вероятности победы Киева лишь усмехнулся. Впрочем, Байден много разглагольствовал о необходимости принять решение по украинской проблеме, дабы не сделать "рождественский подарок" Москве.
"Угроза для Америки, Европы и мира только усилится, если не действовать. И я намерен действовать", — заявил он.
Пауза до января
Пока же сложилась патовая ситуация. Сенаторы требуют и от Белого дома, и от Киева прозрачности расходов. Республиканец Майк Раундс подчеркнул: нужны гарантии того, что средства потратят по назначению. Зеленский это пообещал. Но устных заверений мало, надо наладить механизм мониторинга. Джей Ди Вэнс, назвавший визит Зеленского позором, просто вышел из зала при его появлении. По словам сенатора, он услышал кое-что о стратегических изменениях, но это не повлияло на его точку зрения. Демарш Вэнса поддержали еще несколько однопартийцев.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер палаты представителей Майк Джонсон беседует с журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер палаты представителей Майк Джонсон беседует с журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Демократы попытались сгладить острые углы. Лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал визит "очень хорошим и продуктивным". Он считает необходимым помочь Украине, чтобы подать пример европейским партнерам. Иначе, по его словам, "Европа и многие другие союзники" очень удивятся.
Демократ Джефф Меркли сравнил тех, кто не поддерживает Киев, с британским премьер-министром Невиллом Чемберленом, его политикой "умиротворения агрессора" перед Второй мировой. Но и пафосные исторические аналогии не помогли. Для "слонов" — даже тех, кто не против помощи Украине, — безопасность американских границ приоритетнее. Кроме того, как лаконично заметил республиканец Томми Тубервилль: "У нас закончились деньги".
Спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал от демократов большей ясности относительно американских целей в Восточной Европе. "Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить. <…> Сейчас эта проблема связана с Белым домом и сенатом, и я умоляю их выполнить свою работу, потому что время пришло".
Каникулы закончатся 9 января. Очевидно, Белый дом форсирует обсуждение финансирования Киева. Дискуссии предстоят жаркие и, видимо, продолжительные. А фигура Зеленского становится все более токсичной для Байдена: в картине мира республиканцев именно украинский президент мешает решать насущные проблемы США.