https://ria.ru/20231214/ukraina-1915558363.html

"Это позорно". Чем обернулся визит Зеленского в США

"Это позорно". Чем обернулся визит Зеленского в США - РИА Новости, 14.12.2023

"Это позорно". Чем обернулся визит Зеленского в США

Рассчитывал уговорить американских законодателей выдать 61 миллиард долларов, но не удалось. Его настойчивость, похоже, только разозлила конгрессменов. Они... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:16

в мире

украина

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

чак шумер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915466702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a83fe22dd59bedbab7c6940b4a6d638c.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Рассчитывал уговорить американских законодателей выдать 61 миллиард долларов, но не удалось. Его настойчивость, похоже, только разозлила конгрессменов. Они уходят на зимние каникулы, и до середины января судьба киевского режима останется подвешенной в воздухе. Вот с такими результатами Зеленский вернулся из Америки.Жест отчаянияВыступить в конгрессе президент Украины должен был еще 5 декабря в формате видеоконференции, но мероприятие отменили. Скорее всего, потому что в это время в сенате обсуждали помощь Киеву и не достигли даже предварительного согласия.Зеленский пошел ва-банк: лично явился в Вашингтон. Очевидно, хотел сыграть на эмоциях и эффекте неожиданности, чтобы в последний момент (завтра, 15 декабря, у конгрессменов начинаются рождественские каникулы) все же продавить нужное Киеву решение. Эффект оказался противоположным.Некоторые законодатели, в первую очередь республиканцы, заранее возмутились. "Он приезжает за деньгами американских налогоплательщиков. Считаю, это позорно", — заявил в телеэфире Джей Ди Вэнс. Республиканская партия больше озабочена проблемой границы с Мексикой, чем Украиной. Только при уступках по этому вопросу "слоны" готовы к компромиссу с "ослами". Белый дом и Демпартия в целом против такого варианта.Выступление Зеленского не произвело особого впечатления на сенаторов. "Все тот же старый хлам, ничего нового", — отметил Эрик Шмитт. И добавил: вместо обсуждения с Байденом американских границ пришлось слушать рассказ об украинской безопасности. В итоге помощь Киеву не попала в повестку последнего перед каникулами рабочего дня законодателей.Последние миллионыЧтобы подсластить пилюлю, Байден выделил Украине 200 миллионов долларов из неподконтрольных конгрессу фондов Министерства обороны.На совместной пресс-конференции он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев, "пока смогут". От внимания СМИ не ускользнули изменения в риторике. Ранее в Белом доме говорили: "Столько, сколько потребуется". "Американский народ может и должен невероятно гордиться тем, что продолжит играть свою роль в успехе Украины, поставляя критически важное оружие и оборудование, пока мы сможем" — вот дословная цитата из речи Байдена.Да и поведение президента США удивило. Во время выступления Зеленского он достал платок и… высморкался. А в ответ на вопрос о вероятности победы Киева лишь усмехнулся. Впрочем, Байден много разглагольствовал о необходимости принять решение по украинской проблеме, дабы не сделать "рождественский подарок" Москве."Угроза для Америки, Европы и мира только усилится, если не действовать. И я намерен действовать", — заявил он.Пауза до январяПока же сложилась патовая ситуация. Сенаторы требуют и от Белого дома, и от Киева прозрачности расходов. Республиканец Майк Раундс подчеркнул: нужны гарантии того, что средства потратят по назначению. Зеленский это пообещал. Но устных заверений мало, надо наладить механизм мониторинга. Джей Ди Вэнс, назвавший визит Зеленского позором, просто вышел из зала при его появлении. По словам сенатора, он услышал кое-что о стратегических изменениях, но это не повлияло на его точку зрения. Демарш Вэнса поддержали еще несколько однопартийцев.Демократы попытались сгладить острые углы. Лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал визит "очень хорошим и продуктивным". Он считает необходимым помочь Украине, чтобы подать пример европейским партнерам. Иначе, по его словам, "Европа и многие другие союзники" очень удивятся.Демократ Джефф Меркли сравнил тех, кто не поддерживает Киев, с британским премьер-министром Невиллом Чемберленом, его политикой "умиротворения агрессора" перед Второй мировой. Но и пафосные исторические аналогии не помогли. Для "слонов" — даже тех, кто не против помощи Украине, — безопасность американских границ приоритетнее. Кроме того, как лаконично заметил республиканец Томми Тубервилль: "У нас закончились деньги".Спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал от демократов большей ясности относительно американских целей в Восточной Европе. "Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить. <…> Сейчас эта проблема связана с Белым домом и сенатом, и я умоляю их выполнить свою работу, потому что время пришло".Каникулы закончатся 9 января. Очевидно, Белый дом форсирует обсуждение финансирования Киева. Дискуссии предстоят жаркие и, видимо, продолжительные. А фигура Зеленского становится все более токсичной для Байдена: в картине мира республиканцев именно украинский президент мешает решать насущные проблемы США.

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, чак шумер