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ОНК Мордовии: обращений от Уилана из колонии по-прежнему не поступало - РИА Новости, 14.12.2023
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15:07 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/uilan-1915808229.html
ОНК Мордовии: обращений от Уилана из колонии по-прежнему не поступало
ОНК Мордовии: обращений от Уилана из колонии по-прежнему не поступало - РИА Новости, 14.12.2023
ОНК Мордовии: обращений от Уилана из колонии по-прежнему не поступало
Обращений от осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии не поступало, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:07
2023-12-14T15:07
россия
сша
москва
эван гершкович
пол уилан
онк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Обращений от осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии не поступало, сообщила РИА Новости зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина. "Обращений в ОНК от Уилана не поступало. Посещения его колонии (представителями ОНК) пока не планируются", - сообщила Резяпкина. На большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, президент, отвечая на вопрос американской журналистки о возможности обмена американцев Эвана Гершковича и Уилана, заявил, что Россия не отказывается возвращать их на родину, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми. По его словам, диалог идет, но непростой. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США в последние недели выдвинули России новое, "существенное" предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла. Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20231214/reshenie-1915794031.html
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россия, сша, москва, эван гершкович, пол уилан, онк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Россия, США, Москва, Эван Гершкович, Пол Уилан, ОНК, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
ОНК Мордовии: обращений от Уилана из колонии по-прежнему не поступало

ОНК Мордовии: обращений от американца Уилана из колонии по-прежнему не поступало

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Обращений от осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии не поступало, сообщила РИА Новости зампредседателя республиканской ОНК Людмила Резяпкина.
«
"Обращений в ОНК от Уилана не поступало. Посещения его колонии (представителями ОНК) пока не планируются", - сообщила Резяпкина.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин выразил надежду, что будет решение по обмену Гершковича и Уилана
Вчера, 14:31
На большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, президент, отвечая на вопрос американской журналистки о возможности обмена американцев Эвана Гершковича и Уилана, заявил, что Россия не отказывается возвращать их на родину, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми. По его словам, диалог идет, но непростой.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США в последние недели выдвинули России новое, "существенное" предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла.
Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Семья Уилана попросила ОНК Мордовии помочь ему после ссоры с заключенным
29 ноября, 22:23
 
РоссияСШАМоскваЭван ГершковичПол УиланОНКФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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