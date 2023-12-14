https://ria.ru/20231214/udar-1915863668.html
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 14.12.2023
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по "ячейке" в Штуле на севере Израиля и по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:25
2023-12-14T17:25
2023-12-14T17:25
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по "ячейке" в Штуле на севере Израиля и по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. "Ранее сегодня террористическая ячейка, действующая в районе Штулы, попыталась запустить противотанковую ракету в сторону израильской территории. Солдаты Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической ячейке. Помимо этого, танки Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Также сообщается о пусках из Ливана в сторону нескольких районов на севере Израиля. Ракеты упали в открытой местности, о пострадавших не сообщается. Армия Израиля открыла огонь по территории, откуда осуществляли пуски и нанесла артиллерийские удары по нескольким районам Ливана. Ранее сирены прозвучали на севере Израиля. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
https://ria.ru/20231214/pusk-1915771178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударе по инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила
, что нанесла удар по "ячейке" в Штуле на севере Израиля и по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
"Ранее сегодня террористическая ячейка, действующая в районе Штулы, попыталась запустить противотанковую ракету в сторону израильской территории. Солдаты Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической ячейке. Помимо этого, танки Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Также сообщается о пусках из Ливана в сторону нескольких районов на севере Израиля. Ракеты упали в открытой местности, о пострадавших не сообщается. Армия Израиля открыла огонь по территории, откуда осуществляли пуски и нанесла артиллерийские удары по нескольким районам Ливана.
Ранее сирены прозвучали на севере Израиля.
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Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС
на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
ЦАХАЛ зафиксировал пуск с территории Ливана