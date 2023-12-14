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Учеба началась в Дмитровском медколледже после капремонта - РИА Новости, 14.12.2023
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Новости Подмосковья
 
11:13 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/ucheba-1915702566.html
Учеба началась в Дмитровском медколледже после капремонта
Учеба началась в Дмитровском медколледже после капремонта - РИА Новости, 14.12.2023
Учеба началась в Дмитровском медколледже после капремонта
Учебные занятия возобновились в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1 после проведения капремонта, сообщает пресс-служба Минздрава РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:13
2023-12-14T11:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Учебные занятия возобновились в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1 после проведения капремонта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. После проведения ремонтных работ здание полностью преобразилось: кабинеты стали более просторными, появились комфортные зоны рекреации, новое симуляционное оборудование и тренажеры для проведения практических занятий, а также спортивная площадка. Кроме того, теперь в филиале смогут учиться больше студентов. В следующем году количество учащихся увеличится с 450 до 600 человек. "В Подмосковье особое внимание уделяется подготовке медицинских кадров. Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов. Поэтому ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в областном медколледже, также совершенствуем материально-техническую базу. На капитальный ремонт Дмитровского медколлежда было направлено 155 миллионов рублей", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Здание, построенное почти 60 лет назад, нуждалось в ремонте. Строители заменили фасад, кровлю, инженерные коммуникации, благоустроили территорию, провели внутреннюю перепланировку помещений, фактически построив здание заново, создали комфортные условия и для педагогов, и для студентов. В настоящее время Дмитровский филиал проводит подготовку специалистов среднего звена по следующим специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело.
https://ria.ru/20231214/protezy-1915698841.html
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Учеба началась в Дмитровском медколледже после капремонта

© РИА Новости / Денис АбрамовСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Студенты . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Учебные занятия возобновились в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1 после проведения капремонта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
После проведения ремонтных работ здание полностью преобразилось: кабинеты стали более просторными, появились комфортные зоны рекреации, новое симуляционное оборудование и тренажеры для проведения практических занятий, а также спортивная площадка. Кроме того, теперь в филиале смогут учиться больше студентов. В следующем году количество учащихся увеличится с 450 до 600 человек.
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"В Подмосковье особое внимание уделяется подготовке медицинских кадров. Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов. Поэтому ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в областном медколледже, также совершенствуем материально-техническую базу. На капитальный ремонт Дмитровского медколлежда было направлено 155 миллионов рублей", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Здание, построенное почти 60 лет назад, нуждалось в ремонте. Строители заменили фасад, кровлю, инженерные коммуникации, благоустроили территорию, провели внутреннюю перепланировку помещений, фактически построив здание заново, создали комфортные условия и для педагогов, и для студентов.
В настоящее время Дмитровский филиал проводит подготовку специалистов среднего звена по следующим специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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