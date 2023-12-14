https://ria.ru/20231214/tsru-1915811119.html

Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России

Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России - РИА Новости, 14.12.2023

Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России

ЦРУ США хочет создать за пределами России и в противовес ей "виртуальное государство" с временной администрацией, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:15

2023-12-14T15:15

2023-12-14T20:50

россия

сергей нарышкин

безопасность

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. ЦРУ США хочет создать за пределами России и в противовес ей "виртуальное государство" с временной администрацией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией", — сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

россия

сша

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Кирилл Волков

россия, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), сша