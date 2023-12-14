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Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России
Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России - РИА Новости, 14.12.2023
Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России
ЦРУ США хочет создать за пределами России и в противовес ей "виртуальное государство" с временной администрацией, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:15
2023-12-14T15:15
2023-12-14T20:50
россия
сергей нарышкин
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. ЦРУ США хочет создать за пределами России и в противовес ей "виртуальное государство" с временной администрацией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией", — сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), сша
Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России
Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальную так называемую Российскую республику