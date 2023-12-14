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Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России - РИА Новости, 14.12.2023
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15:15 14.12.2023 (обновлено: 20:50 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/tsru-1915811119.html
Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России
Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России - РИА Новости, 14.12.2023
Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России
ЦРУ США хочет создать за пределами России и в противовес ей "виртуальное государство" с временной администрацией, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:15
2023-12-14T20:50
россия
сергей нарышкин
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. ЦРУ США хочет создать за пределами России и в противовес ей "виртуальное государство" с временной администрацией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией", — сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
россия
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россия, сергей нарышкин, безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), сша
Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальное государство в противовес России

Нарышкин: ЦРУ хочет создать виртуальную так называемую Российскую республику

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. ЦРУ США хочет создать за пределами России и в противовес ей "виртуальное государство" с временной администрацией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией", — сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
От иностранного агента до предателя: Запад ставит на русофобскую эмиграцию
4 мая, 08:00
 
РоссияСергей НарышкинБезопасностьСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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