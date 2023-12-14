https://ria.ru/20231214/trevoga-1915921920.html
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 14.12.2023
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:03
2023-12-14T23:03
2023-12-14T23:03
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога в четверг четыре раза была объявлена на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Хмельницкой и Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/trevoga-1915880436.html
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в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины