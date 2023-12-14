https://ria.ru/20231214/terakt-1915769146.html

Участники подготовки теракта в здании ФСБ получили от 16 до 22 лет

Участники подготовки теракта в здании ФСБ получили от 16 до 22 лет - РИА Новости, 14.12.2023

Участники подготовки теракта в здании ФСБ получили от 16 до 22 лет

Второй западный окружной военный суд в четверг назначил от 16 до 22 лет заключения фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:32

2023-12-14T13:32

2023-12-14T13:51

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в четверг назначил от 16 до 22 лет заключения фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил Манучехру Буриеву наказание в виде 22 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.Остальные фигуранты получили от 16 до 19 лет заключения, причем часть из них они проведут в тюрьме, часть - в колониях строгого режима. Кроме того, суд назначил всем фигурантам штрафы от 600 тысяч до миллиона рублей. Для сравнения, прокурор Светлана Тарасова запрашивала для подсудимых от 16 до 25 лет лишения свободы и штрафы от 500 до 900 тысяч рублей. На скамье подсудимых шестеро: Гаджимурад Гасаналиев, Манучехр Буриев, Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров. По версии следствия, фигуранты готовили теракт в общественной приемной ФСБ на Лубянке на 1 мая 2022 года. Все они являются участниками "Исламского государства"*, а это задание, как сообщала Тарасова, получили от некоего Абу Джихада. Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ* в Сирии. В конце октября этот же суд приговорил другого фигуранта Мероба Хаитова к 12 годам колонии строгого режима. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом режиме, так как он признал вину и помогал следствию.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html

https://ria.ru/20231207/bam-1914355193.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва