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В Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/svo-1915865162.html
В Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков
В Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков - РИА Новости, 14.12.2023
В Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков
В Крыму участникам специальной военной операции уже выдано около 730 бесплатных земельных участков, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:30
2023-12-14T17:30
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. В Крыму участникам специальной военной операции уже выдано около 730 бесплатных земельных участков, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов подчеркнул, что президент России Владимир Путин в рамках большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией, дал понять, что поддержка защитников страны и членов их семей остается одним из ключевых направлений государственной политики. "По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков. Эта работа продолжается. Наши бойцы отдыхают и проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях республики. Много делается для увековечивания памяти героев, для участия наших воинов в патриотическом воспитании молодежи", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в Крыму помощь участникам спецоперации стала всенародным делом. "Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи. Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества", - подчеркнул Аксенов.
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россия, владимир путин, сергей аксенов (политик), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Общество
В Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков

Аксёнов: в Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. В Крыму участникам специальной военной операции уже выдано около 730 бесплатных земельных участков, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что президент России Владимир Путин в рамках большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией, дал понять, что поддержка защитников страны и членов их семей остается одним из ключевых направлений государственной политики.
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"По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков. Эта работа продолжается. Наши бойцы отдыхают и проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях республики. Много делается для увековечивания памяти героев, для участия наших воинов в патриотическом воспитании молодежи", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму помощь участникам спецоперации стала всенародным делом.
"Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи. Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества", - подчеркнул Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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