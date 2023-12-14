https://ria.ru/20231214/svo-1915865162.html

В Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков

В Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков - РИА Новости, 14.12.2023

В Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков

В Крыму участникам специальной военной операции уже выдано около 730 бесплатных земельных участков, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:30

2023-12-14T17:30

2023-12-14T17:30

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. В Крыму участникам специальной военной операции уже выдано около 730 бесплатных земельных участков, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов подчеркнул, что президент России Владимир Путин в рамках большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией, дал понять, что поддержка защитников страны и членов их семей остается одним из ключевых направлений государственной политики. "По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков. Эта работа продолжается. Наши бойцы отдыхают и проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях республики. Много делается для увековечивания памяти героев, для участия наших воинов в патриотическом воспитании молодежи", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в Крыму помощь участникам спецоперации стала всенародным делом. "Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи. Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20231212/vyplaty-1915415263.html

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россия, владимир путин, сергей аксенов (политик), общество