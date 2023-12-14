https://ria.ru/20231214/sudak-1915921351.html
В спортзале, на который пожаловались Путину, не проводили тренировки
В спортзале, на который пожаловались Путину, не проводили тренировки - РИА Новости, 14.12.2023
В спортзале, на который пожаловались Путину, не проводили тренировки
Тренировки в спортзале в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину, не проводились, здание находится в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:51
2023-12-14T22:51
2023-12-14T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Тренировки в спортзале в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину, не проводились, здание находится в аварийном состоянии, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году. "По спортзалу в Солнечной долине. С украинских времен он стоял в таком состоянии <…> По просьбе родителей республика взяла его на баланс и 11 ноября передала Судаку. Начали разрабатывать проект реконструкции, ремонт планировали в следующем году. Дети в этом спортзале не занимались, строение аварийное. Тренировки проходили на улице в теплое время, а зимой в спортзале местной школы. Вид спорта - хоккей на траве", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, кто завел детей в здание аварийного спортзала - вопрос к правоохранителям. "Никто не собирается никого обелять, недоработки местных и спортивных чиновников видны. Не встречались, не объяснили, но нельзя использовать аварийное помещение для пиара и решения своих проблем. Еще раз - тренировки в этом здании не проводились, и вопрос его ремонта в 2024 году был решен", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20231214/krym-1915863389.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, судак, россия, олег крючков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, сергей аксенов (политик)
Общество, Судак, Россия, Олег Крючков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Сергей Аксенов (политик)
В спортзале, на который пожаловались Путину, не проводили тренировки
Советник главы Крыма: в спортзале, на который жаловались дети, не тренировались
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Тренировки в спортзале в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину, не проводились, здание находится в аварийном состоянии, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году.
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"По спортзалу в Солнечной долине. С украинских времен он стоял в таком состоянии <…> По просьбе родителей республика взяла его на баланс и 11 ноября передала Судаку. Начали разрабатывать проект реконструкции, ремонт планировали в следующем году. Дети в этом спортзале не занимались, строение аварийное. Тренировки проходили на улице в теплое время, а зимой в спортзале местной школы. Вид спорта - хоккей на траве", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, кто завел детей в здание аварийного спортзала - вопрос к правоохранителям.
"Никто не собирается никого обелять, недоработки местных и спортивных чиновников видны. Не встречались, не объяснили, но нельзя использовать аварийное помещение для пиара и решения своих проблем. Еще раз - тренировки в этом здании не проводились, и вопрос его ремонта в 2024 году был решен", - подчеркнул Крючков.
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