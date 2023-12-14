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На Украине продлили арест мужчине, пытавшемуся угнать российский самолет - РИА Новости, 14.12.2023
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09:37 14.12.2023 (обновлено: 10:14 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/sud-1915686790.html
На Украине продлили арест мужчине, пытавшемуся угнать российский самолет
На Украине продлили арест мужчине, пытавшемуся угнать российский самолет - РИА Новости, 14.12.2023
На Украине продлили арест мужчине, пытавшемуся угнать российский самолет
Суд на Украине в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:37
2023-12-14T10:14
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Суд на Украине в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"). Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей. "Суд продлил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей сил спецопераций Червинскому - он будет находиться под стражей без права на залог до 10 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Суспильного". Служба безопасности Украины 20 апреля заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово летом прошлого года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. В СБУ заявили о предъявлении военнослужащим обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий. Ранее в СБУ заявили, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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украина, россия, служба безопасности украины, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Украине продлили арест мужчине, пытавшемуся угнать российский самолет

На Украине продлили арест экс-военному, пытавшемуся угнать российский самолет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Суд на Украине в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное").
Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей.
«
"Суд продлил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей сил спецопераций Червинскому - он будет находиться под стражей без права на залог до 10 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Суспильного".
Служба безопасности Украины 20 апреля заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово летом прошлого года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. В СБУ заявили о предъявлении военнослужащим обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий.
Ранее в СБУ заявили, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.
Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
 
УкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныВоздушно-космические силы РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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