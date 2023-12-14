https://ria.ru/20231214/sud-1915675744.html

Суд на Сахалине дал 13 лет колонии военному за дезертирство и кражу

Суд на Сахалине дал 13 лет колонии военному за дезертирство и кражу - РИА Новости, 14.12.2023

Суд на Сахалине дал 13 лет колонии военному за дезертирство и кражу

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за дезертирство во время мобилизации и кражу к 13 годам колонии строгого режима, информирует РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T06:22

2023-12-14T06:22

2023-12-14T06:22

происшествия

сахалин

россия

южно-сахалинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 дек – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за дезертирство во время мобилизации и кражу к 13 годам колонии строгого режима, информирует пресс-служба суда. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Ранее, в сентябре 2023 года, военнослужащий был осужден военным судом за совершение преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Поэтому окончательное наказание военнослужащему назначено путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 сентября 2023 года, к назначенному наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что осужденный решил уклониться от прохождения службы в период мобилизации и в октябре 2022 года самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Затем мужчина устроился работать на севере Сахалина. Полиция задержала его в сентябре 2023 года, когда уклонист решил заменить паспорт.

https://ria.ru/20231124/svo-1911632851.html

сахалин

россия

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, россия, южно-сахалинск