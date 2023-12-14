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Суд на Сахалине дал 13 лет колонии военному за дезертирство и кражу
Суд на Сахалине дал 13 лет колонии военному за дезертирство и кражу - РИА Новости, 14.12.2023
Суд на Сахалине дал 13 лет колонии военному за дезертирство и кражу
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за дезертирство во время мобилизации и кражу к 13 годам колонии строгого режима, информирует РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T06:22
2023-12-14T06:22
2023-12-14T06:22
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 дек – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего за дезертирство во время мобилизации и кражу к 13 годам колонии строгого режима, информирует пресс-служба суда. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Ранее, в сентябре 2023 года, военнослужащий был осужден военным судом за совершение преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Поэтому окончательное наказание военнослужащему назначено путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 сентября 2023 года, к назначенному наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В судебном заседании установлено, что осужденный решил уклониться от прохождения службы в период мобилизации и в октябре 2022 года самовольно оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Затем мужчина устроился работать на севере Сахалина. Полиция задержала его в сентябре 2023 года, когда уклонист решил заменить паспорт.
https://ria.ru/20231124/svo-1911632851.html
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происшествия, сахалин, россия, южно-сахалинск
Происшествия, Сахалин, Россия, Южно-Сахалинск
Суд на Сахалине дал 13 лет колонии военному за дезертирство и кражу
В Южно-Сахалинске суд дал 13 лет колонии военному за дезертирство и кражу