https://ria.ru/20231214/strelkov-1915778683.html

Стрелков не признал вину в суде, заявил адвокат

Стрелков не признал вину в суде, заявил адвокат - РИА Новости, 14.12.2023

Стрелков не признал вину в суде, заявил адвокат

Мосгорсуд в четверг в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:53

2023-12-14T13:53

2023-12-14T13:53

происшествия

донецкая народная республика

гаджи алиев

московский городской суд

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, вину он не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. "Сегодня прокурором было оглашено обвинение, наш подзащитный заявил, что не признает вину", - рассказал собеседник агентства. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы его арестовал. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20231017/strelkov-1903402855.html

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происшествия, донецкая народная республика, гаджи алиев, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, москва