https://ria.ru/20231214/strelkov-1915778683.html
Стрелков не признал вину в суде, заявил адвокат
Стрелков не признал вину в суде, заявил адвокат - РИА Новости, 14.12.2023
Стрелков не признал вину в суде, заявил адвокат
Мосгорсуд в четверг в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:53
2023-12-14T13:53
2023-12-14T13:53
происшествия
донецкая народная республика
гаджи алиев
московский городской суд
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, вину он не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. "Сегодня прокурором было оглашено обвинение, наш подзащитный заявил, что не признает вину", - рассказал собеседник агентства. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы его арестовал. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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происшествия, донецкая народная республика, гаджи алиев, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, москва
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Гаджи Алиев, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Москва
Стрелков не признал вину в суде, заявил адвокат
Адвокат: Стрелков не признал вину в суде