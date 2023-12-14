https://ria.ru/20231214/stend-1915868063.html

Здунов позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ

Здунов позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ - РИА Новости, 14.12.2023

Здунов позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ

Глава Мордовии Артем Здунов присоединился к приглашению местной журналистки, позвавшей президента России Владимира Путина посетить стенд республики на выставке... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:40

2023-12-14T17:40

2023-12-14T17:40

выставка-форум "россия"

артем здунов

владимир путин

республика мордовия

выставка-форум "россия"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов присоединился к приглашению местной журналистки, позвавшей президента России Владимира Путина посетить стенд республики на выставке "Россия" на ВДНХ. Во время ежегодной пресс-конференции Путин получил приглашение от журналистки из Мордовии Анастасии Видяевой посетить региональное отделение на выставке "Россия". Глава государства поблагодарил за приглашение и отметил, что Мордовия – красивая республика и ему нравятся ее традиции и культура. "Продолжаем выполнять поручения президента - продвигаем мордовские бренды. Мы ими активно пользуемся сами, поставляем другим, любим, защищаем, развиваем. Многие из них представлены сейчас на выставке "Россия". Это и изделия из мореного дуба, и мордовский сидр, и ювелирные елочные игрушки, и экопродукты. Присоединяюсь к приглашению журналиста ГТРК "Мордовия" Анастасии Видяевой: на стенде Мордовии на ВДНХ мы всегда рады видеть Владимира Владимировича и всех гостей! И добро пожаловать в Мордовию", - написал Здунов в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артем здунов, владимир путин, республика мордовия, выставка-форум "россия"