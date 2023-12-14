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Здунов позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ - РИА Новости, 14.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
17:40 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/stend-1915868063.html
Здунов позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ
Здунов позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ - РИА Новости, 14.12.2023
Здунов позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ
Глава Мордовии Артем Здунов присоединился к приглашению местной журналистки, позвавшей президента России Владимира Путина посетить стенд республики на выставке... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:40
2023-12-14T17:40
выставка-форум "россия"
артем здунов
владимир путин
республика мордовия
выставка-форум "россия"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов присоединился к приглашению местной журналистки, позвавшей президента России Владимира Путина посетить стенд республики на выставке "Россия" на ВДНХ. Во время ежегодной пресс-конференции Путин получил приглашение от журналистки из Мордовии Анастасии Видяевой посетить региональное отделение на выставке "Россия". Глава государства поблагодарил за приглашение и отметил, что Мордовия – красивая республика и ему нравятся ее традиции и культура. "Продолжаем выполнять поручения президента - продвигаем мордовские бренды. Мы ими активно пользуемся сами, поставляем другим, любим, защищаем, развиваем. Многие из них представлены сейчас на выставке "Россия". Это и изделия из мореного дуба, и мордовский сидр, и ювелирные елочные игрушки, и экопродукты. Присоединяюсь к приглашению журналиста ГТРК "Мордовия" Анастасии Видяевой: на стенде Мордовии на ВДНХ мы всегда рады видеть Владимира Владимировича и всех гостей! И добро пожаловать в Мордовию", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
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артем здунов, владимир путин, республика мордовия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Артем Здунов, Владимир Путин, Республика Мордовия, Выставка-форум "Россия"
Здунов позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ

Здунов вслед за журналисткой позвал Путина посетить стенд Мордовии на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". День Региона - Республика Мордовия. Мордовская свадьба
Выставка Россия. День Региона - Республика Мордовия. Мордовская свадьба
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". День Региона - Республика Мордовия. Мордовская свадьба. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов присоединился к приглашению местной журналистки, позвавшей президента России Владимира Путина посетить стенд республики на выставке "Россия" на ВДНХ.
Во время ежегодной пресс-конференции Путин получил приглашение от журналистки из Мордовии Анастасии Видяевой посетить региональное отделение на выставке "Россия". Глава государства поблагодарил за приглашение и отметил, что Мордовия – красивая республика и ему нравятся ее традиции и культура.
"Продолжаем выполнять поручения президента - продвигаем мордовские бренды. Мы ими активно пользуемся сами, поставляем другим, любим, защищаем, развиваем. Многие из них представлены сейчас на выставке "Россия". Это и изделия из мореного дуба, и мордовский сидр, и ювелирные елочные игрушки, и экопродукты. Присоединяюсь к приглашению журналиста ГТРК "Мордовия" Анастасии Видяевой: на стенде Мордовии на ВДНХ мы всегда рады видеть Владимира Владимировича и всех гостей! И добро пожаловать в Мордовию", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
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1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
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3 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
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4 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
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5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

Журналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 10

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 10

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 10

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 10

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Выставка-форум "Россия"Артем ЗдуновВладимир ПутинРеспублика МордовияВыставка-форум "Россия"
 
 
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