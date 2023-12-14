https://ria.ru/20231214/stavka-1915660490.html

Данилов заявил о горячих дискуссиях на заседаниях ставки командования ВСУ

Данилов заявил о горячих дискуссиях на заседаниях ставки командования ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023

Данилов заявил о горячих дискуссиях на заседаниях ставки командования ВСУ

Заседания ставки главнокомандующего на Украине проходят "горячо", однако заявления о расколе между военным и политическим руководством страны беспочвенны,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:48

2023-12-14T00:48

2023-12-14T00:53

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заседания ставки главнокомандующего на Украине проходят "горячо", однако заявления о расколе между военным и политическим руководством страны беспочвенны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте главкома ВСУ Валерия Залужного и Владимира Зеленского. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. "На каждом заседании ставки происходят дискуссии, доклады. И, конечно, порой там очень-очень горячо, если не сказать, что на каждом заседании... Имейте в виду, что если нет качественной дискуссии, то нет и позитивных решений по тому или иному вопросу", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, кем и с какой целью в обществе раскачивается вопрос отставки Залужного. По его словам, информация о расколе между военным и политическим руководством Украины "абсолютно беспочвенная". Данилов признал, что спорные вопросы есть, и не по всем направлениям есть решения, но это не означает, что раскол существует. Ранее Залужный признал ранее тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму. Кроме того, так называемое "контрнаступление" Киева уже признано провальным. Как заявил ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия, ни у кого на Украине нет плана войны на следующий год. По словам Арахамии, комитет уже долгое время ждет план военных действий на 2024 год, в котором должны быть указаны конкретные цели и требования Генштаба ВСУ, в том числе в вопросах мобилизации, демобилизации и финансирования. С подобными заявлениями ранее выступала и депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915573966.html

https://ria.ru/20231213/zaluzhnyy-1915351268.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нато