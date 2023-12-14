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Путин назвал условие улучшения отношений с США - РИА Новости, 14.12.2023
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12:47 14.12.2023 (обновлено: 13:10 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/ssha-1915746196.html
Путин назвал условие улучшения отношений с США
Путин назвал условие улучшения отношений с США - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал условие улучшения отношений с США
Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:47
2023-12-14T13:10
сша
россия
итоги года с владимиром путиным
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, заявил президент России Владимир Путин."Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Он отметил, что Россия готова выстраивать отношения с США, считает, что штаты важны и нужны, но имперская политика мешает им самим. В общественном сознании США ведут себя как империя, а если они в чем-то договариваются или кому-то уступают, то это уже воспринимается электоратов, как какой-то провал или пробел, пояснил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин: фундаментальных условий для восстановления отношений с США пока нет
ПОКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ С США НЕТ - ПУТИН
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сша, россия, итоги года с владимиром путиным, политика, владимир путин
США, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Политика, Владимир Путин
Путин назвал условие улучшения отношений с США

Путин: когда США начнут уважать других, появятся условия улучшения отношений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Он отметил, что Россия готова выстраивать отношения с США, считает, что штаты важны и нужны, но имперская политика мешает им самим. В общественном сознании США ведут себя как империя, а если они в чем-то договариваются или кому-то уступают, то это уже воспринимается электоратов, как какой-то провал или пробел, пояснил президент.
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