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Путин назвал условие улучшения отношений с США

Путин назвал условие улучшения отношений с США - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал условие улучшения отношений с США

Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:47

2023-12-14T12:47

2023-12-14T13:10

сша

россия

итоги года с владимиром путиным

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, заявил президент России Владимир Путин."Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Он отметил, что Россия готова выстраивать отношения с США, считает, что штаты важны и нужны, но имперская политика мешает им самим. В общественном сознании США ведут себя как империя, а если они в чем-то договариваются или кому-то уступают, то это уже воспринимается электоратов, как какой-то провал или пробел, пояснил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин: фундаментальных условий для восстановления отношений с США пока нет ПОКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ С США НЕТ - ПУТИН 2023-12-14T12:47 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, россия, итоги года с владимиром путиным, политика, владимир путин