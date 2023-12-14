https://ria.ru/20231214/ssha-1915686393.html
Американский эсминец сбил дрон хуситов
Американский эсминец сбил дрон хуситов - РИА Новости, 14.12.2023
Американский эсминец сбил дрон хуситов
Американский эсминец класса "Арли Берк" USS Mason, отвечая на сигнал бедствия с танкера Ardmore Encounter, подвергшегося атаке вблизи Баб-эль-Мандебского... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:32
2023-12-14T09:32
2023-12-14T09:47
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Американский эсминец класса "Арли Берк" USS Mason, отвечая на сигнал бедствия с танкера Ardmore Encounter, подвергшегося атаке вблизи Баб-эль-Мандебского пролива в среду, сбил беспилотник, который был выпущен с подконтрольной хуситам территории Йемена, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило 13 декабря, что получило сообщения об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от Йемена. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передало, что две ракеты, которые были выпущены с территории Йемена, контролируемой движением "Ансар Алла" (хуситы), не попали в торговое судно. Атакован был танкер для перевозки нефти и химикатов Ardmore Encounter под флагом Маршалловых Островов, направлявшийся в сторону Суэцкого канала в Красном море. По информации американского Центрального командования, примерно в 8.30 мск USS Mason отреагировал на сигнал бедствия с танкера Ardmore Encounter, подвергшегося атаке хуситов. Сперва они пытались попасть на борт судна, подойдя на моторных лодках, но когда потерпели неудачу, из контролируемых хуситами районов Йемена по танкеру была выпущена пара ракет, которые не попали в цель. "Mason сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории. Беспилотник двигался прямо на него и был сбит в целях самообороны", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети Х. Как отметили в командовании, ни танкер, ни эсминец не получили повреждений. Члены экипажа также не пострадали.
https://ria.ru/20231203/esminets-1913484960.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, маршалловы острова, суэцкий канал, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Маршалловы острова, Суэцкий канал, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский эсминец сбил дрон хуситов
Американский эсминец сбил дрон хуситов, отвечая на сигнал бедствия с танкера
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Американский эсминец класса "Арли Берк" USS Mason, отвечая на сигнал бедствия с танкера Ardmore Encounter, подвергшегося атаке вблизи Баб-эль-Мандебского пролива в среду, сбил беспилотник, который был выпущен с подконтрольной хуситам территории Йемена, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило 13 декабря, что получило сообщения об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от Йемена. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передало, что две ракеты, которые были выпущены с территории Йемена, контролируемой движением "Ансар Алла
" (хуситы), не попали в торговое судно. Атакован был танкер для перевозки нефти и химикатов Ardmore Encounter под флагом Маршалловых Островов
, направлявшийся в сторону Суэцкого канала
в Красном море
.
СМИ: эсминец ВМС США подвергся атакам из Йемена с помощью БПЛА и ракет
По информации американского Центрального командования, примерно в 8.30 мск USS Mason отреагировал на сигнал бедствия с танкера Ardmore Encounter, подвергшегося атаке хуситов. Сперва они пытались попасть на борт судна, подойдя на моторных лодках, но когда потерпели неудачу, из контролируемых хуситами районов Йемена по танкеру была выпущена пара ракет, которые не попали в цель.
"Mason сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный с контролируемой хуситами территории. Беспилотник двигался прямо на него и был сбит в целях самообороны", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети Х.
Как отметили в командовании, ни танкер, ни эсминец не получили повреждений. Члены экипажа также не пострадали.
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