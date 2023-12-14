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СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 14.12.2023
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07:42 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/ssha-1915677553.html
СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией
СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией
Белый дом предложил разворачивать мигрантов на границах без проверки документов в особенно загруженные дни, сообщает издание Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T07:42
2023-12-14T07:42
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Белый дом предложил разворачивать мигрантов на границах без проверки документов в особенно загруженные дни, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "После недель затянувшихся переговоров Белый дом выступил с предложением разрешить пограничным службам высылать мигрантов без проверки оснований на предоставление убежища в те дни, когда случаев пересечений границы особенно много", - пишет издание со ссылкой на неназванных сенаторов и помощников. У издания нет информации о том, какое именно количество пересечений имеется в виду. По его данным, сенатор от республиканцев Том Тиллис, который принимал участие в обсуждениях, предложил границу в три тысячи, а некоторые демократы называют число в пять тысяч. Число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. Вопрос охраны границы даже стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
https://ria.ru/20231213/sekrety-1915643285.html
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в мире, сша, мексика, украина, конгресс сша
В мире, США, Мексика, Украина, Конгресс США
СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией

WP: Белый дом предложил разворачивать мигрантов в особенно загруженные дни

© AP Photo / Christian ChavezМигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Белый дом предложил разворачивать мигрантов на границах без проверки документов в особенно загруженные дни, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
"После недель затянувшихся переговоров Белый дом выступил с предложением разрешить пограничным службам высылать мигрантов без проверки оснований на предоставление убежища в те дни, когда случаев пересечений границы особенно много", - пишет издание со ссылкой на неназванных сенаторов и помощников.
У издания нет информации о том, какое именно количество пересечений имеется в виду. По его данным, сенатор от республиканцев Том Тиллис, который принимал участие в обсуждениях, предложил границу в три тысячи, а некоторые демократы называют число в пять тысяч.
Число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. Вопрос охраны границы даже стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
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