https://ria.ru/20231214/ssha-1915677553.html

СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией

СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: Белый дом предложил меру по борьбе с нелегальной миграцией

Белый дом предложил разворачивать мигрантов на границах без проверки документов в особенно загруженные дни, сообщает издание Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T07:42

2023-12-14T07:42

2023-12-14T07:42

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Белый дом предложил разворачивать мигрантов на границах без проверки документов в особенно загруженные дни, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "После недель затянувшихся переговоров Белый дом выступил с предложением разрешить пограничным службам высылать мигрантов без проверки оснований на предоставление убежища в те дни, когда случаев пересечений границы особенно много", - пишет издание со ссылкой на неназванных сенаторов и помощников. У издания нет информации о том, какое именно количество пересечений имеется в виду. По его данным, сенатор от республиканцев Том Тиллис, который принимал участие в обсуждениях, предложил границу в три тысячи, а некоторые демократы называют число в пять тысяч. Число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. Вопрос охраны границы даже стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.

https://ria.ru/20231213/sekrety-1915643285.html

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