https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915861116.html

Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России

Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России - РИА Новости, 14.12.2023

Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России

Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:17

2023-12-14T17:17

2023-12-14T17:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "За счет отправки киевскому режиму бесконечных эшелонов с оружием и военной техникой американцы и европейцы пытаются нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение. Однако реальное развитие ситуации на земле показывает очевидную несбыточность таких мечтаний", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. "Сегодня западники формулируют свою цель уже по-другому, а именно: "Нельзя допустить победы России". Но и от этого постулата им придется отказаться", - указал директор СВР.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр