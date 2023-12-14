https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915861116.html
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России - РИА Новости, 14.12.2023
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России
Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:17
2023-12-14T17:17
2023-12-14T17:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "За счет отправки киевскому режиму бесконечных эшелонов с оружием и военной техникой американцы и европейцы пытаются нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение. Однако реальное развитие ситуации на земле показывает очевидную несбыточность таких мечтаний", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. "Сегодня западники формулируют свою цель уже по-другому, а именно: "Нельзя допустить победы России". Но и от этого постулата им придется отказаться", - указал директор СВР.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в СВО