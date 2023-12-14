Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915861116.html
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России - РИА Новости, 14.12.2023
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России
Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:17
2023-12-14T17:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg
МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "За счет отправки киевскому режиму бесконечных эшелонов с оружием и военной техникой американцы и европейцы пытаются нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение. Однако реальное развитие ситуации на земле показывает очевидную несбыточность таких мечтаний", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. "Сегодня западники формулируют свою цель уже по-другому, а именно: "Нельзя допустить победы России". Но и от этого постулата им придется отказаться", - указал директор СВР.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_37ea4e5fd15f91eecb890f7e67b8a3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России

Нарышкин: Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Западу придется отказаться от идеи не допустить победы России в специальной военной операции, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"За счет отправки киевскому режиму бесконечных эшелонов с оружием и военной техникой американцы и европейцы пытаются нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение. Однако реальное развитие ситуации на земле показывает очевидную несбыточность таких мечтаний", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
"Сегодня западники формулируют свою цель уже по-другому, а именно: "Нельзя допустить победы России". Но и от этого постулата им придется отказаться", - указал директор СВР.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
25 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала