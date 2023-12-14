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Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольной Киеву Снигиревке - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/snigirevka-1915664307.html
Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольной Киеву Снигиревке
Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольной Киеву Снигиревке - РИА Новости, 14.12.2023
Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольной Киеву Снигиревке
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Снигиревка. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:26
2023-12-14T01:26
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
херсонская область
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Снигиревка. "В Снигиревке Николаевской области раздался взрыв, сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта", - пишет издание в Telegram-канале. Ранее в Николаевской области, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.
https://ria.ru/20231214/obstrel-1915658779.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Херсонская область
Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольной Киеву Снигиревке

"Общественное": взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Снигиревка

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Снигиревка.
«
"В Снигиревке Николаевской области раздался взрыв, сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта", - пишет издание в Telegram-канале.
Ранее в Николаевской области, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьХерсонская область
 
 
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