https://ria.ru/20231214/snigirevka-1915664307.html

Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольной Киеву Снигиревке

Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольной Киеву Снигиревке - РИА Новости, 14.12.2023

Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольной Киеву Снигиревке

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Снигиревка. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:26

2023-12-14T01:26

2023-12-14T01:26

специальная военная операция на украине

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николаевская область

херсонская область

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Снигиревка. "В Снигиревке Николаевской области раздался взрыв, сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта", - пишет издание в Telegram-канале. Ранее в Николаевской области, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят украинскими войсками.

https://ria.ru/20231214/obstrel-1915658779.html

николаевская область

херсонская область

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в мире, николаевская область, херсонская область