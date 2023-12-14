https://ria.ru/20231214/sng-1915709889.html
Запад не оставляет попыток вмешиваться в дела СНГ, заявил Нарышкин
Запад не оставляет попыток вмешиваться в дела СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
Запад не оставляет попыток вмешиваться в дела СНГ, заявил Нарышкин
Запад не оставляет попыток вмешиваться в дела СНГ, чтобы разобщить страны и не допустить формирования альтернативного центра силы, способного бросить вызов... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:30
2023-12-14T11:30
2023-12-14T12:02
снг
в мире
россия
сергей нарышкин
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Запад не оставляет попыток вмешиваться в дела СНГ, чтобы разобщить страны и не допустить формирования альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их", - сказал Нарышкин на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.По словам Нарышкина, Запад пытается лишить государства СНГ "политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии".При этом "особую тревогу" у спецслужб стран СНГ вызывают усилившиеся в последнее время попытки западного блока "подорвать действующие системы власти на пространстве Содружества путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений", отметил директор СВР.На фоне этого важно "объединять и усиливать внешнеполитическую координацию между нашими государствами, в том числе и в сфере реагирования на деструктивную западную активность по отношению к нашим странам и к Содружеству в целом", добавил Нарышкин. По его словам, разрушительную стратегию Запада применительно к СНГ можно сформулировать как "разделяй и властвуй", и ответом на нее может быть только противоположный принцип "объединяй и веди".
https://ria.ru/20231130/obse-1912922761.html
https://ria.ru/20231213/rossiya-1915497443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, в мире, россия, сергей нарышкин
СНГ, В мире, Россия, Сергей Нарышкин
Запад не оставляет попыток вмешиваться в дела СНГ, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад хочет не допустить формирования нового центра силы на базе СНГ
МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Запад не оставляет попыток вмешиваться в дела СНГ, чтобы разобщить страны и не допустить формирования альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их", - сказал Нарышкин на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко
с участниками проходящего в Минске
XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
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По словам Нарышкина, Запад пытается лишить государства СНГ "политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии".
При этом "особую тревогу" у спецслужб стран СНГ вызывают усилившиеся в последнее время попытки западного блока "подорвать действующие системы власти на пространстве Содружества
путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений", отметил директор СВР
.
На фоне этого важно "объединять и усиливать внешнеполитическую координацию между нашими государствами, в том числе и в сфере реагирования на деструктивную западную активность по отношению к нашим странам и к Содружеству в целом", добавил Нарышкин. По его словам, разрушительную стратегию Запада применительно к СНГ можно сформулировать как "разделяй и властвуй", и ответом на нее может быть только противоположный принцип "объединяй и веди".
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