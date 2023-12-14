https://ria.ru/20231214/sk-1915827556.html

СК проверит информацию об отсутствии водоснабжения в ивановской деревне

СК проверит информацию об отсутствии водоснабжения в ивановской деревне - РИА Новости, 14.12.2023

СК проверит информацию об отсутствии водоснабжения в ивановской деревне

Следователи организовали проверку информации об отсутствии водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области после вопроса, поступившего на прямую линию... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:56

2023-12-14T15:56

2023-12-14T16:29

происшествия

россия

ивановская область

кинешемский район

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку информации об отсутствии водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области после вопроса, поступившего на прямую линию президента Владимира Путина, сообщил СК РФ. В четверг проходит большая ежегодная пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией, президента РФ. На экране разместили обращение из Ивановской области с просьбой провести "водопровод в Акишево". "В Ивановской области организована проверка по вопросу отсутствия водоснабжения в деревне Акишево, поступившему на прямую линию граждан с президентом России", - говорится в Telegram-канале СК РФ. Уточняется, что от жителей деревни Акишево Кинешемского района поступила жалоба на отсутствие водоснабжения. Региональным следственным управлением СК РФ организована проверка на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст. 293 УК РФ).Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, в деревне Акишево проживают 57 человек. "Жители пользуются нецентрализованной системой водоснабжения – это личные скважины и колодцы. Будут предприняты шаги для обеспечения качественной водой обратившейся на прямую линию семьи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231214/bolnitsa-1915822370.html

россия

ивановская область

кинешемский район

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происшествия, россия, ивановская область, кинешемский район, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)